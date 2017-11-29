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    Запуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью. запуски ракет, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗапуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью

    Запуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью

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    Запуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью

    Запуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью

    Запуск баллистической ракеты наполнил жителей КНДР гордостью

      Сегодня весь мир взбудоражила новость из КНДР о запуске баллистической ракеты «Хвасон-15».

      В КНДР заявили об успешном испытании «Хвасон-15» — межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нанести удар по США. Новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. Так, в Южной Корее заявили, что запуск нарушает ряд резолюций Совбеза ООН. Японский министр обороны Ицунори Онодэра предположил, что ракета может нести не только ядерный заряд, но и биологическое и химическое оружие.

      Президент США Дональд Трамп также резко осудил «безрассудную кампанию Северной Кореи по разработке баллистической и ядерной программ».

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      В российском МИД призвали стороны конфликта незамедлительно приступить к реализации российского плана по урегулированию ситуации и воздержаться от дальнейших провокаций. Сами же жители Северной Кореи приветствовали испытания и не скрывают гордости.

      Ким Чол Мин, житель КНДР: «Успешный запуск „Хвасон-15“ показал США и всему миру, насколько мощная наша держава».

      Ким Сон Хе, жительница КНДР: «Меня переполняет чувство гордости за свою страну. Новость об испытаниях этой ракеты просто замечательная! Я поздравляю всех наших ученых и военных, благодаря которым это стало возможно».

      После полета «Хвасона-15» власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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