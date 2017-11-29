КНДР: Hwasong-15 может поражать цели на всей территории США

В Северной Корее объявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, в зону поражения испытанной накануне межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 «попадает вся территория США».
Заявление правительства Северной Кореи: «Новая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15 способна нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США».
В заявлении правительства Северной Кореи подчеркивается, что пуск был осуществлен по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Ына «в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику».
Также сообщается, что ракета пролетела 950 километров, достигая максимальной высоты 4475 километров.
Ранее поступали сообщения о том, что ракета упала недалеко от побережья Японии, в ее исключительной экономической зоне. Глава правительства Японии назвал произошедшее провокацией. Южная Корея провела короткие военные учения недалеко от разграничительной линии с КНДР. А президент США Дональд Трамп заявил, что последний ракетный запуск КНДР представляет угрозу для всего мира. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Созвать заседание Совбеза запросили Вашингтон, Токио и Сеул. На действия Пхеньяна отреагировала и Москва.
Заявление правительства Северной Кореи: «Новая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15 способна нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США».
В заявлении правительства Северной Кореи подчеркивается, что пуск был осуществлен по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Ына «в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику».
Также сообщается, что ракета пролетела 950 километров, достигая максимальной высоты 4475 километров.
Ранее поступали сообщения о том, что ракета упала недалеко от побережья Японии, в ее исключительной экономической зоне. Глава правительства Японии назвал произошедшее провокацией. Южная Корея провела короткие военные учения недалеко от разграничительной линии с КНДР. А президент США Дональд Трамп заявил, что последний ракетный запуск КНДР представляет угрозу для всего мира. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Созвать заседание Совбеза запросили Вашингтон, Токио и Сеул. На действия Пхеньяна отреагировала и Москва.
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