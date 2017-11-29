США и Япония: КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Военные ведомства нескольких стран утверждают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету, и это «может угрожать безопасности всего мира».
Ракета, запущенная во вторник вечером с территории КНДР, провела в полете около 50 минут. Она поднялась на высоту 4,5 тысячи километров и преодолела 960 километров, после чего упала у берегов Японии. Об этом заявили в министерствах обороны сразу нескольких стран, в том числе Японии и США. По словам военных экспертов, эти данные указывают на то, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. А глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил. что траектория полета последней ракеты была выше, чем у всех предыдущих запусков КНДР.
Главы Южной Кореи и Японии созвали экстренные заседания Советов национальной безопасности, в связи с испытанием в КНДР новой баллистической ракеты. Свое беспокойство выразили также в ООН.
В комитете Госдумы по обороне заявили, что запуск ставит под угрозу безопасность российских депутатов, которые сейчас в составе делегации находятся в Северной Корее с официальным визитом. А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал испытания безответственным шагом Северной Кореи. При этом парламентарий вину за рост напряженности на Корейском полуострове возложил также на Сеул и Вашингтон.
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Это очередной безответственный шаг со стороны Пхеньяна, направленный на разжигание противостояния в регионе. Но стоит признать, что и Вашингтон, и Сеул неоднократно провоцировали руководство Северной Кореи как своей риторикой, так и проведением военных учений вблизи ее границ. К сожалению, все стороны продолжают только повышать градус напряженности, и это может плохо закончится».
Информация о том, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, появилась во вторник вечером. До этого с 15 сентября Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
Главы Южной Кореи и Японии созвали экстренные заседания Советов национальной безопасности, в связи с испытанием в КНДР новой баллистической ракеты. Свое беспокойство выразили также в ООН.
В комитете Госдумы по обороне заявили, что запуск ставит под угрозу безопасность российских депутатов, которые сейчас в составе делегации находятся в Северной Корее с официальным визитом. А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал испытания безответственным шагом Северной Кореи. При этом парламентарий вину за рост напряженности на Корейском полуострове возложил также на Сеул и Вашингтон.
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Это очередной безответственный шаг со стороны Пхеньяна, направленный на разжигание противостояния в регионе. Но стоит признать, что и Вашингтон, и Сеул неоднократно провоцировали руководство Северной Кореи как своей риторикой, так и проведением военных учений вблизи ее границ. К сожалению, все стороны продолжают только повышать градус напряженности, и это может плохо закончится».
Информация о том, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, появилась во вторник вечером. До этого с 15 сентября Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
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