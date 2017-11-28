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    Сеул заявил о пуске КНДР баллистической ракеты

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    Сеул заявил о пуске КНДР баллистической ракеты

    Сеул заявил о пуске КНДР баллистической ракеты

    Сеул заявил о пуске КНДР баллистической ракеты
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Южнокорейские военные сообщили о запуске неизвестной баллистической ракеты с полигона в КНДР.

    По данным южнокорейского командования, ракета была запущена из провинции Пхёнан-Намдо, которая находится на востоке КНДР, и отправилась в восточном направлении.

    Сейчас данные о пуске ракеты анализируют военные Южной Кореи и США, передает Yonhap.

    Напомним, ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась после ряда ракетных пусков в КНДР. Так, в июле Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. В ответ Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР.

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