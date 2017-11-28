Швыткин: пуск ракеты создает опасность для делегации Госдумы в КНДР

В Госдуме прокомментировали информацию о запуске неизвестной баллистической ракеты с полигона в КНДР.
Юрий Швыткин, заместитель главы комитета Госдумы по обороне: «Данный факт в некоторой степени создает некую опасность для делегации Госдумы, которая находится там, потому что могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи со стороны Японии, США, что недопустимо, это ставит под сомнение безопасность нашей российской делегации».
По словам парламентария, сообщения о пуске вызывают недоумение, потому что делегация Госдумы «находится в Северной Корее как раз с тем, чтобы обсуждать план мирного урегулирования корейской проблемы», цитирует «Интерфакс».
Юрий Швыткин: «Запуск ракеты с планами мирного урегулирования никак не вяжется, и, на мой взгляд, не способствует мирному урегулированию или оказанию помощи той же российской делегации по продвижению плана реализации мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Я думаю, что руководство Северной Кореи должно об этом задуматься, так как они могут потерять тех же союзников в лице России, Китая».
Депутат напомнил, что Россия осуждает действия КНДР в части запуска ракет, мы выступает «против того, чтобы список ядерных мировых держав расширялся за счет КНДР».
Делегация Госдумы РФ с участием представителей всех парламентских фракций посещает Северную Корею. Визит продлится до 1 декабря.
Ранее представители вооруженных сил Южной Кореи сообщили, что КНДР провела пуск баллистической ракеты. По предварительным данным, ракета была запущена из провинции Пхёнан-Намдо, которая находится на востоке КНДР, и отправилась в восточном направлении. Это первый ракетный запуск, осуществленный Северной Кореей с 15 сентября, на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после ряда ракетных пусков. В июле Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще 2 пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. В ответ Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР.
По словам парламентария, сообщения о пуске вызывают недоумение, потому что делегация Госдумы «находится в Северной Корее как раз с тем, чтобы обсуждать план мирного урегулирования корейской проблемы», цитирует «Интерфакс».
Юрий Швыткин: «Запуск ракеты с планами мирного урегулирования никак не вяжется, и, на мой взгляд, не способствует мирному урегулированию или оказанию помощи той же российской делегации по продвижению плана реализации мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Я думаю, что руководство Северной Кореи должно об этом задуматься, так как они могут потерять тех же союзников в лице России, Китая».
Депутат напомнил, что Россия осуждает действия КНДР в части запуска ракет, мы выступает «против того, чтобы список ядерных мировых держав расширялся за счет КНДР».
Делегация Госдумы РФ с участием представителей всех парламентских фракций посещает Северную Корею. Визит продлится до 1 декабря.
Ранее представители вооруженных сил Южной Кореи сообщили, что КНДР провела пуск баллистической ракеты. По предварительным данным, ракета была запущена из провинции Пхёнан-Намдо, которая находится на востоке КНДР, и отправилась в восточном направлении. Это первый ракетный запуск, осуществленный Северной Кореей с 15 сентября, на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после ряда ракетных пусков. В июле Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще 2 пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. В ответ Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР.
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