Япония выразила протест в связи с ракетным запуском КНДР

СМИ сообщили, что запущенная с территории Северной Кореи баллистическая ракета могла упасть в море в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Как передает телеканал NHK, зпущенная с территории КНДР баллистическая ракета могла упасть в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь правительства Японии: «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест».
Суга также сообщил, что премьер-министр Японии созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с ракетным запуском КНДР.
А в распространенном заявлении Комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что «военные Республики Корея нанесли высокоточные ракетные удары по учебным целям в ответ на пуск КНДР баллистической ракеты». Удары по целям на одном из полигонов были нанесены спустя 6 минут после запуска КНДР. В заявлении говорится, что этими действиями Южная Корея «демонстрирует Северной Корее готовность нанесения ответного удара по важным объектам и командным пунктам противника».
Ранее в Госдуме РФ заявили, что запуск ракеты с полигона КНДР ставит под сомнение безопасность российской делегации, которая прибыла в страну для обсуждения плана мирного урегулирования корейской проблемы.
Напомним, информация о том, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, появилась во вторник вечером. До этого с 15 сентября на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь правительства Японии: «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест».
Суга также сообщил, что премьер-министр Японии созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с ракетным запуском КНДР.
А в распространенном заявлении Комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что «военные Республики Корея нанесли высокоточные ракетные удары по учебным целям в ответ на пуск КНДР баллистической ракеты». Удары по целям на одном из полигонов были нанесены спустя 6 минут после запуска КНДР. В заявлении говорится, что этими действиями Южная Корея «демонстрирует Северной Корее готовность нанесения ответного удара по важным объектам и командным пунктам противника».
Ранее в Госдуме РФ заявили, что запуск ракеты с полигона КНДР ставит под сомнение безопасность российской делегации, которая прибыла в страну для обсуждения плана мирного урегулирования корейской проблемы.
Напомним, информация о том, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, появилась во вторник вечером. До этого с 15 сентября на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.
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