Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР

Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Срочную встречу запросили Вашингтон, Токио и Сеул сразу после того, как Северная Корея провела новый запуск баллистической ракеты.
Согласно первым данным, запущенная с территории КНДР ракета пролетела около тысячи километров и упала недалеко от побережья Японии, в ее исключительной экономической зоне. Глава правительства Японии назвал произошедшее провокацией.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Ракетное испытание является абсолютно неприемлемым поступком, потому что оно подрывает усилия других стран по поиску мирного решения кризиса вокруг Северной Кореи. Международное сообщество должно объединиться с целью санкционного давления на Пхеньян».
Южная Корея, в качестве ответа Пхеньяну, провела короткие военные учения недалеко от разграничительной линии. А американское руководство уже обсудило с союзниками меры противодействия Северной Корее.
Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея запустила очередную ракету. Я хочу вам сказать, что мы об этом позаботимся. Мы справимся с этой ситуацией».
На действия Пхеньяна отреагировала и Москва. В комитете Госдумы по международным делам заявили, что запуск «можно расценивать, как очередной безответственный шаг КНДР»: действия северокорейского руководства способны нанести ущерб отношениям двух стран, учитывая тот факт, что сейчас в Северной Корее находится делегация российских парламентариев.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Ракетное испытание является абсолютно неприемлемым поступком, потому что оно подрывает усилия других стран по поиску мирного решения кризиса вокруг Северной Кореи. Международное сообщество должно объединиться с целью санкционного давления на Пхеньян».
Южная Корея, в качестве ответа Пхеньяну, провела короткие военные учения недалеко от разграничительной линии. А американское руководство уже обсудило с союзниками меры противодействия Северной Корее.
Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея запустила очередную ракету. Я хочу вам сказать, что мы об этом позаботимся. Мы справимся с этой ситуацией».
На действия Пхеньяна отреагировала и Москва. В комитете Госдумы по международным делам заявили, что запуск «можно расценивать, как очередной безответственный шаг КНДР»: действия северокорейского руководства способны нанести ущерб отношениям двух стран, учитывая тот факт, что сейчас в Северной Корее находится делегация российских парламентариев.
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