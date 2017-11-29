Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  
    Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР. Северная Корея, Трамп Дональд, Южная Корея, военные испытания, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР

    Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid
    Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР

    Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР

    Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с новым запуском ракеты КНДР
    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid

      • Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Срочную встречу запросили Вашингтон, Токио и Сеул сразу после того, как Северная Корея провела новый запуск баллистической ракеты.

      Согласно первым данным, запущенная с территории КНДР ракета пролетела около тысячи километров и упала недалеко от побережья Японии, в ее исключительной экономической зоне. Глава правительства Японии назвал произошедшее провокацией.

      Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Ракетное испытание является абсолютно неприемлемым поступком, потому что оно подрывает усилия других стран по поиску мирного решения кризиса вокруг Северной Кореи. Международное сообщество должно объединиться с целью санкционного давления на Пхеньян».

      Южная Корея, в качестве ответа Пхеньяну, провела короткие военные учения недалеко от разграничительной линии. А американское руководство уже обсудило с союзниками меры противодействия Северной Корее.

      Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея запустила очередную ракету. Я хочу вам сказать, что мы об этом позаботимся. Мы справимся с этой ситуацией».

      На действия Пхеньяна отреагировала и Москва. В комитете Госдумы по международным делам заявили, что запуск «можно расценивать, как очередной безответственный шаг КНДР»: действия северокорейского руководства способны нанести ущерб отношениям двух стран, учитывая тот факт, что сейчас в Северной Корее находится делегация российских парламентариев.

      Новости по теме

      Напряженность на Корейском полуострове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru