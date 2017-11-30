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    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска Hwasong-15

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    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска <nobr>Hwasong-15</nobr>

    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска Hwasong-15

    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска <nobr>Hwasong-15</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, KCNA

    • СМИ Северной Кореи опубликовали фоторепортаж пуска баллистической ракеты Hwasong-15, испытания которой вызвали возмущение мирового сообщества.

    Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало на своем сайте фотографии пуска межконтинетальной баллистической ракеты Hwasong-15, осуществленного 29 ноября. Обнародовано 42 снимка, на которых запечатлен и присутствовавший на пусковой площадке лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Фотографии демонстрируют запуск ракеты с всевозможных ракурсов, включая кадры на фоне звездного неба. Также запечатлен процесс установки ракеты в положение для пуска и пусковая установка. На других снимках Ким Чен Ын обнимается с военными, радуясь успешному испытанию ракеты.

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    Напомним, накануне в КНДР заявили об успешном испытании 29 ноября Hwasong-15 — межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как заявили в Пхеньяне, может нанести удар по всей континентальной части территории США. После запуска власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил. Эта новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. Было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН. На заседании Россия призвала Северную Корею прекратить проводить ракетные и ядерные испытания, а США и Южную Корею — отказаться от проведения в декабре масштабных военных учений.



    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска Hwasong-15. Северная Корея, запуски ракет, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Северная Корея продемонстрировала фотографии пуска Hwasong-15. Северная Корея, запуски ракет, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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