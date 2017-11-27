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    Близкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну

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    Близкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну

    Близкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну

    Близкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну

      Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская больше не муж и жена. Заседание суда по вопросу их развода длилось более двух часов. Дело в том, что брачного договора, по некоторым данным, у народного артиста и пианистки не было, поэтому поделить имущество теперь очень непросто.

      За разводом года следила корреспондент НТВ Дарья Масалова. О том, что Джигарханян не собирался приезжать сегодня в суд, было известно заранее. Виталина Цымбалюк-Романовская тоже не явилась на заседание.

      Судьбоносное решение для Джихарханяна и Цымбалюк-Романовской суд принимал в присутствии их законных представителей. Сразу после окончания процесса адвокат Евгений Парфёнов позвонил своему клиенту Армену Джигарханяну и обрадовал его новостями о разводе.

      Но не стоит забывать о юридических формальностях. По закону у Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской еще есть месяц, чтобы обжаловать это решение суда и помириться. Но в свете разгоревшегося скандала очевидно, что этого не произойдет. Тем не менее свидетельство о расторжении брака бывшие супруги получат лишь по истечении месяца.

      После третьей женитьбы, которая сегодня завершилась разводом, народный артист СССР, по сути, остался без средств к существованию. Его юридический защитник заявил, что все три квартиры, которые принадлежали Джигарханяну до встречи с пианисткой, теперь перешли к ней. А в октябре со счета артиста молодая жена сняла около 4 млн рублей.

      Сейчас Армен Джигарханян живет в санатории. Его близкие, друзья и окружение решили приобрести для него квартиру.

      Евгений Парфёнов: «Это сумма — четыре миллиона и 76 тысяч — была снята по доверенности от Армена Борисовича с его счета Цымбалюк-Романовской Виталиной Викторовной. Другие денежные средства, которые были на данном счете, снимались ею с помощью банковских карт. Банковскими картами Армен Борисович пользоваться не умеет, плюс ко всему он не давал ей разрешения на снятие данных денежных средств. Армен Борисович прекрасно себя чувствует, он находится в санатории, ему есть где жить, ему приобретена квартира».

      У адвоката Виталины Элины Мазур совершенно другая позиция. Она утверждает, что ее клиентка сняла 4 млн рублей со счета, чтобы расплатиться с долгами, которые якобы были у Джигарханяна.

      Разоблачение Цымбалюк-Романовской произошло в воскресной программе «Новые русские сенсации», где был представлен документ о снятии денег со счета Джигарханяна. Скандал вокруг их отношений разгорелся в октябре, когда народный артист СССР заявил, что молодая жена похитила его собственность.

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