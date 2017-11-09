Примирения не будет: жена Джигарханяна согласилась на развод

Публичный скандал звездной семьи
82-летнего Армена Джигарханяна и его третьей жены Виталины Цымбалюк-Романовской вступил в новую фазу — бракоразводную. В Кунцевском мировом судебном участке начали рассматривать заявление известного актера. Именно он стал инициатором разрыва, обвинив молодую супругу в воровстве.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, Виталина Цымбалюк-Романовская после громкого семейного скандала, после череды обвинений известного супруга в ее адрес, после ситуации в театре Армена Джигарханяна, где прошли обыски, покинула Россию. В настоящее время она вместе с родителями находится за границей. Сегодня ее интересы в суде представляла Элина Мазур. Она сообщила, что Цымбалюк-Романовская в курсе решения ее супруга разорвать их союз и не собирается никоим образом препятствовать этому бракоразводному процессу.
Ранее сообщалось, что суд в соответствии с законом предложил сторонам примириться, но обе стороны отказались. Бракоразводный процесс стартует 27 ноября.
Что же касается Армена Джигарханяна, который является инициатором разрыва отношений, то сегодня он также предпочел остаться в стороне от первого судебного слушания, объяснив это тем, что теперь каждое новое упоминание о его молодой жене доставляет ему массу неприятностей и разочарований. Несколько дней назад она публично заявил, что не готов простить Цымбалюк-Романовскую. Адвокат Джигарханяна подтвердил, что своего решения его подзащитный не поменял. Также он рассказал о состоянии народного артиста СССР.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «На сегодняшний день требования, которые были заявлены нами, они поддержали и тоже готовы на развод».
Журналист: «А состояние у Армена Борисовича сейчас какое?»
Евгений Парфёнов: «Великолепное, вчера мы с ним общались, он мне давал поручения. Улыбались, смеялись. Он здоров, работает, трудится».
Ранее сообщалось, что суд в соответствии с законом предложил сторонам примириться, но обе стороны отказались. Бракоразводный процесс стартует 27 ноября.
Что же касается Армена Джигарханяна, который является инициатором разрыва отношений, то сегодня он также предпочел остаться в стороне от первого судебного слушания, объяснив это тем, что теперь каждое новое упоминание о его молодой жене доставляет ему массу неприятностей и разочарований. Несколько дней назад она публично заявил, что не готов простить Цымбалюк-Романовскую. Адвокат Джигарханяна подтвердил, что своего решения его подзащитный не поменял. Также он рассказал о состоянии народного артиста СССР.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «На сегодняшний день требования, которые были заявлены нами, они поддержали и тоже готовы на развод».
Журналист: «А состояние у Армена Борисовича сейчас какое?»
Евгений Парфёнов: «Великолепное, вчера мы с ним общались, он мне давал поручения. Улыбались, смеялись. Он здоров, работает, трудится».
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