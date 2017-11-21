В Госдуме отреагировали на выступление школьника из ЯНАО в бундестаге

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал скандальное выступление школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя в бундестаге.
Чернышов рассказал, что после речи мальчика, которая вызвала волну споров и возмущения, в Генпрокуратуру был направлен депутатский запрос. В Госдуме настаивают на том, что в причинах неоднозначного выступления школьника необходимо разобраться. Депутат считает важным выяснить, что повлияло на позицию российского подростка, выразившего скорбь по солдатам вермахта, которые «не хотели воевать».
Борис Чернышов: «Мы направили депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и тех общественных организаций — обществ памяти солдат. Мы внутри страны видим: внушают другую историю, рассказывают, что на самом деле Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией, потом в этой парадигме растет новое поколение. Они видят совершенно другую историю другими глазами».
Депутат в беседе с RT подчеркнул, что мальчик в бундестаге зачитывал свою речь по бумажке и учителя должны были проконтролировать его выступление, проработать с ним выступление заранее. Чернышов особо подчеркнул, что площадкой, где прозвучали неоднозначные заявления школьника Николая Десятниченко, стал немецкий парламент.
Борис Чернышов: «Он выступает на площадке парламента Германии — мы можем неправильно понять, но западные СМИ, которые будут тиражировать выступление, сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно».
В свою очередь глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что выступление школьника вскрыло проблемы в сфере российского образования, в частности, в преподавании истории.
Вячеслав Никонов: «В случае с этим школьником, как в капле воды, проявились очень многие проблемы в нашем образовании. Действительно, назрела пора для серьезного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в нашей стране, преподавания истории и всего исторического знания. Маленький эпизод, который вызвал эмоциональную реакцию, заставил нас всех думать о серьезных проблемах, связанных с системой образовании».
Никонов отметил, что Десятниченко 16 лет, а в этом возрасте уже «нужно думать над тем, что говоришь и пишешь», особенно представляя родную страну за границей, передает ТАСС. Он добавил, что ему хотелось бы посмотреть в глаза учителю истории и обществознания в гимназии, где учится мальчик.
Ученик гимназии из Нового Уренгоя рассказал историю немецкого солдата, скончавшегося в советском плену. Его слова многие восприняли как проявление сочувствия к фашистским захватчикам. Но некоторые, в том числе мэр Нового Уренгоя и некоторые ученые-историки, встали на его защиту, отметив, что, видимо, мальчику не удалось правильно донести свою мысль. А ранее мама школьника пожаловалась, что ему начали поступать угрозы.
Борис Чернышов: «Мы направили депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и тех общественных организаций — обществ памяти солдат. Мы внутри страны видим: внушают другую историю, рассказывают, что на самом деле Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией, потом в этой парадигме растет новое поколение. Они видят совершенно другую историю другими глазами».
Депутат в беседе с RT подчеркнул, что мальчик в бундестаге зачитывал свою речь по бумажке и учителя должны были проконтролировать его выступление, проработать с ним выступление заранее. Чернышов особо подчеркнул, что площадкой, где прозвучали неоднозначные заявления школьника Николая Десятниченко, стал немецкий парламент.
Борис Чернышов: «Он выступает на площадке парламента Германии — мы можем неправильно понять, но западные СМИ, которые будут тиражировать выступление, сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно».
В свою очередь глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что выступление школьника вскрыло проблемы в сфере российского образования, в частности, в преподавании истории.
Вячеслав Никонов: «В случае с этим школьником, как в капле воды, проявились очень многие проблемы в нашем образовании. Действительно, назрела пора для серьезного разговора о стратегии развития образования, стратегии развития исторической науки в нашей стране, преподавания истории и всего исторического знания. Маленький эпизод, который вызвал эмоциональную реакцию, заставил нас всех думать о серьезных проблемах, связанных с системой образовании».
Никонов отметил, что Десятниченко 16 лет, а в этом возрасте уже «нужно думать над тем, что говоришь и пишешь», особенно представляя родную страну за границей, передает ТАСС. Он добавил, что ему хотелось бы посмотреть в глаза учителю истории и обществознания в гимназии, где учится мальчик.
Ученик гимназии из Нового Уренгоя рассказал историю немецкого солдата, скончавшегося в советском плену. Его слова многие восприняли как проявление сочувствия к фашистским захватчикам. Но некоторые, в том числе мэр Нового Уренгоя и некоторые ученые-историки, встали на его защиту, отметив, что, видимо, мальчику не удалось правильно донести свою мысль. А ранее мама школьника пожаловалась, что ему начали поступать угрозы.
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