Скандальный доклад школьника в бундестаге расколол российское общество на два лагеря

Школьник из Нового Уренгоя оказался в центре громкого скандала. В него втянуты педагоги, депутаты, городская администрация и
ученые-историки. Бурную и весьма неоднозначную реакцию вызвал доклад старшеклассника в германском бундестаге.
В адрес школьника посыпались обвинения в сочувствии к нацистским преступникам. В прокуратуру и департамент образования уже направлены запросы проверить гимназию, где учится подросток. Корреспондент НТВ Юрий Кучинский выяснил, что именно вызвало такой общественный резонанс.
Оказалось, что несколько неудачных, причем только на чей-то личный взгляд, слов способны раздуть огонь войны. Выступление школьника Николая Десятниченко, вообще-то, переполнено мирным пафосом. Он с детства увлекается историей и раскопал данные о судьбе немецкого ефрейтора, который попал в «Сталинградский котел» и умер в плену. Мальчик даже нашел место захоронения. Это он считает важным, ведь не все же немцы были идейными фашистами и служили в СС. Большинство отправились воевать по призыву.
Николай Десятниченко: «Я увидел могилы многих невинно погибших людей, которые хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал моей прадед, командир стрелковой роты».
Тут-то и проскочила искра, воспламенившая некоторые сердца. В своей речи Николай произнес «так называемый Сталинградский котел» и «сражались».
Елена Кукушкина, депутат заксобрания ЯНАО: «Я была возмущена его выступлением, поскольку, на мой взгляд, акценты абсолютно неправильно выставлены. Например, такие обороты как „немецкие солдаты сражались“. Они не сражались, они напали на нашу страну. Да, гибли немцы, но они знали, на что шли. Пытаться сделать из него голубя мира не получится. Сам доклад ведет к тому, что каемся, а впоследствии, наверное, призовем пересмотреть итоги войны».
Елена Кукушкина уже написала в департамент образования: мол, проверьте, чему их в школе учат. А также направила обращение и в прокуратуру, чтобы выяснить, нет ли пропаганды нацизма в выступлении мальчика.
Притом программа по обмену у гимназии Нового Уренгоя с немецким городом Касселем существует давно. Немецкие школьники в рамках этой программы ищут могилы советских солдат, чтобы хоть что-то разузнать об их судьбе. И это необходимая работа по примирению поколений.
Михаил Терещенко, начальник департамента образования Нового Уренгоя: «Попросили выступить не более чем на две минуты. Получилось, что неправильно были расставлены акценты, по сути дела, которые важны для нас, для патриотической составляющей и для россиян. Те ценности, которые культивируются и в семье этого ребенка, в докладе должным образом не прозвучали».
Сотрудник общества «Мемориал» Ирина Щербакова отмечает, что во многих интервью бывшие немецкие военнопленные поражались милосердию советских людей. Они говорили, что только благодаря этому милосердию сумели выжить и вернуться домой. Но никто, кажется, не слышал, чтобы после таких высказываний о бывшем противнике в Германии кто-то подавал обращения в прокуратуру.
Оказалось, что несколько неудачных, причем только на чей-то личный взгляд, слов способны раздуть огонь войны. Выступление школьника Николая Десятниченко, вообще-то, переполнено мирным пафосом. Он с детства увлекается историей и раскопал данные о судьбе немецкого ефрейтора, который попал в «Сталинградский котел» и умер в плену. Мальчик даже нашел место захоронения. Это он считает важным, ведь не все же немцы были идейными фашистами и служили в СС. Большинство отправились воевать по призыву.
Николай Десятниченко: «Я увидел могилы многих невинно погибших людей, которые хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал моей прадед, командир стрелковой роты».
Тут-то и проскочила искра, воспламенившая некоторые сердца. В своей речи Николай произнес «так называемый Сталинградский котел» и «сражались».
Елена Кукушкина, депутат заксобрания ЯНАО: «Я была возмущена его выступлением, поскольку, на мой взгляд, акценты абсолютно неправильно выставлены. Например, такие обороты как „немецкие солдаты сражались“. Они не сражались, они напали на нашу страну. Да, гибли немцы, но они знали, на что шли. Пытаться сделать из него голубя мира не получится. Сам доклад ведет к тому, что каемся, а впоследствии, наверное, призовем пересмотреть итоги войны».
Елена Кукушкина уже написала в департамент образования: мол, проверьте, чему их в школе учат. А также направила обращение и в прокуратуру, чтобы выяснить, нет ли пропаганды нацизма в выступлении мальчика.
Притом программа по обмену у гимназии Нового Уренгоя с немецким городом Касселем существует давно. Немецкие школьники в рамках этой программы ищут могилы советских солдат, чтобы хоть что-то разузнать об их судьбе. И это необходимая работа по примирению поколений.
Михаил Терещенко, начальник департамента образования Нового Уренгоя: «Попросили выступить не более чем на две минуты. Получилось, что неправильно были расставлены акценты, по сути дела, которые важны для нас, для патриотической составляющей и для россиян. Те ценности, которые культивируются и в семье этого ребенка, в докладе должным образом не прозвучали».
Сотрудник общества «Мемориал» Ирина Щербакова отмечает, что во многих интервью бывшие немецкие военнопленные поражались милосердию советских людей. Они говорили, что только благодаря этому милосердию сумели выжить и вернуться домой. Но никто, кажется, не слышал, чтобы после таких высказываний о бывшем противнике в Германии кто-то подавал обращения в прокуратуру.
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