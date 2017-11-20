Мать школьника из ЯНАО прокомментировала его речь в бундестаге

Мать школьника из ЯНАО прокомментировала выступление сына в немецком парламенте, которое вызвало широкий резонанс в России.
Ранее сообщалось, что в Facebook появилась запись выступления российского школьника на День национального траура в Германии. Ученик гимназии из Нового Уренгоя по имени Николай Десятниченко рассказал о немецких солдатах, которые «не хотели воевать» и страдали от «нечеловеческих условий» в советском плену. Слова юноши вызвали шквал критики в Рунете.
Мать школьника Оксана Десятниченко рассказала, что помогала готовить речь выступления еще летом, когда стало известно о планируемой поездке, сообщает RT.
Оксана Десятниченко: «Но выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия».
По ее словам, после сокращения текста выступления от него остались «одни обрывки», а то, что в итоге получилось, ей самой теперь «страшно читать». Она выразила мнение, что сын сам не понял, что смысл его речи изменился.
Также она сообщила, что ее сын изучает историю, отлично знает, «кто победил в этой войне» и «как расставлены приоритеты».
Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя и некоторые историки заступились за школьника. Между тем в Совфеде сочли подобные выступления недопустимыми и обратились к правительству ЯНАО с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где обучается Николай Десятниченко.
Мать школьника Оксана Десятниченко рассказала, что помогала готовить речь выступления еще летом, когда стало известно о планируемой поездке, сообщает RT.
Оксана Десятниченко: «Но выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия».
По ее словам, после сокращения текста выступления от него остались «одни обрывки», а то, что в итоге получилось, ей самой теперь «страшно читать». Она выразила мнение, что сын сам не понял, что смысл его речи изменился.
Также она сообщила, что ее сын изучает историю, отлично знает, «кто победил в этой войне» и «как расставлены приоритеты».
Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя и некоторые историки заступились за школьника. Между тем в Совфеде сочли подобные выступления недопустимыми и обратились к правительству ЯНАО с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где обучается Николай Десятниченко.
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