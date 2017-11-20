Мэр Нового Уренгоя и историки заступились за скорбящего по солдатам вермахта школьника

Выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, который заявил, что многие немецкие солдаты не хотели воевать и находились в «нечеловеческих условиях» в советском плену, вызвало резкую критику. Однако нашлись и те, кто вступился за мальчика. В их числе и мэр Нового Уренгоя Иван Косториз.
Заявление мэра о речи подростка из России в бундестаге размещено на сайте городской администрации Нового Уренгоя. Он призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника Николая Десятниченко.
Иван Косториз: «Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно».
Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что слова школьника «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму». Он считает, что речь школьника об истории немецкого солдата «призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны».
Иван Костогриз: «Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны».
Между тем комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству ЯНАО с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где обучается Николай Десятниченко. В комитете сочли недопустимыми слова мальчика о том, что солдаты вермахта были «невинными жертвами».
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитете Совфеда: «Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу».
С такой просьбой Джабаров обратился к присутствовавшему на заседании замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову. По мнению сенатора, в этой ситуации «есть работа для правоохранителей», передает РИА Новости. В свою очередь Мажаров вступился за мальчика. Он пояснил, что ребенку не удалось донести свою мысль: школьник имел в виду, что война страшна для обеих сторон.
Ситуацию прокомментировал и академик РАН, доктор исторических наук Вениамин Алексеев. Он призвал не политизировать заявление мальчика, передает ТАСС.
Вениамин Алексеев: «Не надо акцентировать пристальное внимание на этом вопросе, делать его притчей во языцех, так как ребенок просто чего-то недопонимает. Конечно, нежелательны такие выступления, тем более за рубежом. Реабилитировать немца, который пришел в Сталинград, я бы все-таки не стал. Не надо делать из слов мальчика национальную проблему и поднимать на ноги многих, смысла в этом нет».
Его позицию поддержал и доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин. Он попросил не осуждать школьника, который неправильно выразился.
Алексей Мосин: «У нас столько проблем, а мы осуждаем этого мальчика, который не очень удачно выразился, словно нам, взрослым, больше заняться нечем. Мальчик не сам это придумал — он вынес это из уроков, Интернета. Я считаю, что за неосторожные высказывания не нужно привлекать школьника к уголовной ответственности».
Иван Косториз: «Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно».
Глава Нового Уренгоя подчеркнул, что слова школьника «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму». Он считает, что речь школьника об истории немецкого солдата «призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны».
Иван Костогриз: «Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны».
Между тем комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству ЯНАО с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где обучается Николай Десятниченко. В комитете сочли недопустимыми слова мальчика о том, что солдаты вермахта были «невинными жертвами».
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитете Совфеда: «Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу».
С такой просьбой Джабаров обратился к присутствовавшему на заседании замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову. По мнению сенатора, в этой ситуации «есть работа для правоохранителей», передает РИА Новости. В свою очередь Мажаров вступился за мальчика. Он пояснил, что ребенку не удалось донести свою мысль: школьник имел в виду, что война страшна для обеих сторон.
Ситуацию прокомментировал и академик РАН, доктор исторических наук Вениамин Алексеев. Он призвал не политизировать заявление мальчика, передает ТАСС.
Вениамин Алексеев: «Не надо акцентировать пристальное внимание на этом вопросе, делать его притчей во языцех, так как ребенок просто чего-то недопонимает. Конечно, нежелательны такие выступления, тем более за рубежом. Реабилитировать немца, который пришел в Сталинград, я бы все-таки не стал. Не надо делать из слов мальчика национальную проблему и поднимать на ноги многих, смысла в этом нет».
Его позицию поддержал и доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин. Он попросил не осуждать школьника, который неправильно выразился.
Алексей Мосин: «У нас столько проблем, а мы осуждаем этого мальчика, который не очень удачно выразился, словно нам, взрослым, больше заняться нечем. Мальчик не сам это придумал — он вынес это из уроков, Интернета. Я считаю, что за неосторожные высказывания не нужно привлекать школьника к уголовной ответственности».
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