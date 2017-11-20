Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет

В Facebook была опубликована запись выступления российского школьника на День национального траура в Германии. Ученик рассказал о немецких солдатах, которые «не хотели воевать» и страдали от «нечеловеческих условий» в советском плену. Слова юноши вызвали шквал критики в Рунете.
Записью из бундестага, где проходило выступление, поделился с подписчиками пользователь под именем Андрей Короткин. Он сам был возмущен тем, что услышал из уст ученика гимназии Нового Уренгоя Николая Десятниченко.
В частности, школьник заявил, что совместно с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями он нашел информацию об одном из немецких солдат Георге Йохане Рау, участвовавшем во Второй мировой войне. Николай Десятниченко рассказал, как тот попал в «сталинградский котел» и умер от «тяжелых последствий плена», как и многие другие солдаты вермахта. Юноша назвал их «невинными жертвами».
Андрей Короткин: «Сегодня День национального траура в Германии (Volkstrauertag), знал, что будут выступать российские школьники в бундестаге, решил записать для вас их речь, но… Мою реакцию вы услышите в конце видео. Не ожидал, и до сих пор как в грязи. В общем, противно. Очень».
Автор ролика подчеркнул, что это выступление в бундестаге в национальный немецкий траурный день, и предложил другим пользователям поделиться мнениями о словах школьника.
Андрей Короткин: «Платить и каяться, платить и каяться. Но не немцам, русским».
В комментариях на школьника обрушился ряд агрессивных комментариев от возмущенных людей. Они интересовались, как родные Николая Десятниченко отнеслись к его выступлению и публичному раскаянию в бундестаге. Послышались даже призывы не пускать мальчика обратно в Россию.
В частности, школьник заявил, что совместно с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями он нашел информацию об одном из немецких солдат Георге Йохане Рау, участвовавшем во Второй мировой войне. Николай Десятниченко рассказал, как тот попал в «сталинградский котел» и умер от «тяжелых последствий плена», как и многие другие солдаты вермахта. Юноша назвал их «невинными жертвами».
Андрей Короткин: «Сегодня День национального траура в Германии (Volkstrauertag), знал, что будут выступать российские школьники в бундестаге, решил записать для вас их речь, но… Мою реакцию вы услышите в конце видео. Не ожидал, и до сих пор как в грязи. В общем, противно. Очень».
Автор ролика подчеркнул, что это выступление в бундестаге в национальный немецкий траурный день, и предложил другим пользователям поделиться мнениями о словах школьника.
Андрей Короткин: «Платить и каяться, платить и каяться. Но не немцам, русским».
В комментариях на школьника обрушился ряд агрессивных комментариев от возмущенных людей. Они интересовались, как родные Николая Десятниченко отнеслись к его выступлению и публичному раскаянию в бундестаге. Послышались даже призывы не пускать мальчика обратно в Россию.
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