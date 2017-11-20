Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
    Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет. Вторая мировая война, Германия, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРечь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет

    Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет

    2 комментария
    • Фото: youtube.com
    Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет

    Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет

    Речь скорбящего по солдатам вермахта школьника из России возмутила Рунет
    • Фото: youtube.com

      • В Facebook была опубликована запись выступления российского школьника на День национального траура в Германии. Ученик рассказал о немецких солдатах, которые «не хотели воевать» и страдали от «нечеловеческих условий» в советском плену. Слова юноши вызвали шквал критики в Рунете.

      Записью из бундестага, где проходило выступление, поделился с подписчиками пользователь под именем Андрей Короткин. Он сам был возмущен тем, что услышал из уст ученика гимназии Нового Уренгоя Николая Десятниченко.

      В частности, школьник заявил, что совместно с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями он нашел информацию об одном из немецких солдат Георге Йохане Рау, участвовавшем во Второй мировой войне. Николай Десятниченко рассказал, как тот попал в «сталинградский котел» и умер от «тяжелых последствий плена», как и многие другие солдаты вермахта. Юноша назвал их «невинными жертвами».

      Андрей Короткин: «Сегодня День национального траура в Германии (Volkstrauertag), знал, что будут выступать российские школьники в бундестаге, решил записать для вас их речь, но… Мою реакцию вы услышите в конце видео. Не ожидал, и до сих пор как в грязи. В общем, противно. Очень».

      Автор ролика подчеркнул, что это выступление в бундестаге в национальный немецкий траурный день, и предложил другим пользователям поделиться мнениями о словах школьника.

      Андрей Короткин: «Платить и каяться, платить и каяться. Но не немцам, русским».

      В комментариях на школьника обрушился ряд агрессивных комментариев от возмущенных людей. Они интересовались, как родные Николая Десятниченко отнеслись к его выступлению и публичному раскаянию в бундестаге. Послышались даже призывы не пускать мальчика обратно в Россию.









      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru