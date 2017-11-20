Школьнику из ЯНАО поступают угрозы после выступления в бундестаге

Мама Николая Десятниченко рассказала, что ее сыну начали поступать угрозы после его речи в немецком бундестаге, где он выступал по случаю Дня национального траура.
Оксана Десятниченко: «Фактически поступают угрозы, его оскорбляют и обзывают, и угрожают, что мы, мол, его встретим. Я полагаю, что это не тот случай, когда к ребенку нужно применять репрессивные меры. В данном случае он не имел в виду ничего плохого».
Женщина не стала уточнять, собирается ли она обращаться в правоохранительные органы за защитой, передает ТАСС. Между тем она отметила, что целью поездки ее сына в Германию была «миссия мира, а не разжигание конфликта». Она подчеркнула, что некоторые фразы из доклада Николая были вырваны из контекста, поэтому выступление потеряло первоначальный смысл. Мальчик в действительности выступал против ужасов войны.
Оксана Десятниченко: «Целью поездки была миссия мира в рамках международного проекта, приуроченного к Дню памяти и скорби. К сожалению, из контекста были вырваны некоторые важные фразы, произошло недоразумение, и моего ребенка неправильно поняли. Целью его доклада было вспомнить уроки войны и не допустить того ужаса».
Женщина подчеркнула, что для нее стала неожиданностью реакция в прессе. По ее словам, изначально они вместе с сыном готовили речь на 7–8 минут. В докладе подробно излагались пацифистские мысли мальчика, который «хорошо знает историю и прекрасно понимает результат этой войны». Но из-за регламента выступление сократили до двух минут. В итоге мальчик урезал речь таким образом, что ее первоначальный посыл оказался не ясен.
Оксана Десятниченко: «В общем контексте речи были извлечены некоторые факты, фразы, и я понимаю, что это привело к неправильному понимаю всего доклада, поскольку нельзя говорить, что мой сын за что-то извинялся. Он имел в виду, что в Германии воевали и такие люди, и такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали не по своей воле туда».
Между тем в правительстве ЯНАО заявили, что необходимо разобраться в ситуации, прежде чем «вешать ярлык врага народа и изменника родины» на подростка.
Пресс-служба правительства ЯНАО: «Сейчас речь уже идет о безопасности ребенка, и мы его не бросим, окажем поддержку семье. Открыты любому уровню проверки и экспертов».
Споры вокруг выступления мальчика, который рассказал о судьбе погибшего в советском плену немецкого солдата, буквально раскололи общество на два лагеря. Одни увидели в его словах сочувствие фашистским преступникам, другие заключили, что он неверно расставил акценты в своем выступлении.
Женщина не стала уточнять, собирается ли она обращаться в правоохранительные органы за защитой, передает ТАСС. Между тем она отметила, что целью поездки ее сына в Германию была «миссия мира, а не разжигание конфликта». Она подчеркнула, что некоторые фразы из доклада Николая были вырваны из контекста, поэтому выступление потеряло первоначальный смысл. Мальчик в действительности выступал против ужасов войны.
Оксана Десятниченко: «Целью поездки была миссия мира в рамках международного проекта, приуроченного к Дню памяти и скорби. К сожалению, из контекста были вырваны некоторые важные фразы, произошло недоразумение, и моего ребенка неправильно поняли. Целью его доклада было вспомнить уроки войны и не допустить того ужаса».
Женщина подчеркнула, что для нее стала неожиданностью реакция в прессе. По ее словам, изначально они вместе с сыном готовили речь на 7–8 минут. В докладе подробно излагались пацифистские мысли мальчика, который «хорошо знает историю и прекрасно понимает результат этой войны». Но из-за регламента выступление сократили до двух минут. В итоге мальчик урезал речь таким образом, что ее первоначальный посыл оказался не ясен.
Оксана Десятниченко: «В общем контексте речи были извлечены некоторые факты, фразы, и я понимаю, что это привело к неправильному понимаю всего доклада, поскольку нельзя говорить, что мой сын за что-то извинялся. Он имел в виду, что в Германии воевали и такие люди, и такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали не по своей воле туда».
Между тем в правительстве ЯНАО заявили, что необходимо разобраться в ситуации, прежде чем «вешать ярлык врага народа и изменника родины» на подростка.
Пресс-служба правительства ЯНАО: «Сейчас речь уже идет о безопасности ребенка, и мы его не бросим, окажем поддержку семье. Открыты любому уровню проверки и экспертов».
Споры вокруг выступления мальчика, который рассказал о судьбе погибшего в советском плену немецкого солдата, буквально раскололи общество на два лагеря. Одни увидели в его словах сочувствие фашистским преступникам, другие заключили, что он неверно расставил акценты в своем выступлении.
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