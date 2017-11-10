Поисковые работы на месте обрушения ижевской многоэтажки завершены

В МЧС объявили о завершении
аварийно-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске.
О завершении аварийно-спасательных работ на месте частичного обрушения жилого дома в Ижевске сообщил журналистам глава МЧС Удмуртии.
Пётр Фомин, глава МЧС Удмуртии: «В 23:30 по московскому времени мы сдаем объект администрации города и управляющей компании».
По словам Фомина, на месте происшествия продолжат работу мобильные группы МЧС РФ с мониторинговыми комплексами, цитирует ТАСС. В субботу эксперты продолжат совещаться о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома.
Пётр Фомин: «Продолжать работу будут наши мобильные группы по работе с мониторингом жилого здания с комплексами „Струна“ и „Стрела“, они будут работать до тех пор, пока не будут полностью определены изменения конструкции и еще какие-то параметры».
Фомин также сообщил, что специалисты установили имя и возраст погибшей женщины, тело которой извлекли из-под завалов в пятницу вечером. Она стала седьмой жертвой трагедии.
Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Пятый подъезд многоэтажного дома полностью рухнул. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью проживал в квартире, где находился эпицентр разрушения.
В отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла стать личная неприязнь.
Пётр Фомин, глава МЧС Удмуртии: «В 23:30 по московскому времени мы сдаем объект администрации города и управляющей компании».
По словам Фомина, на месте происшествия продолжат работу мобильные группы МЧС РФ с мониторинговыми комплексами, цитирует ТАСС. В субботу эксперты продолжат совещаться о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома.
Пётр Фомин: «Продолжать работу будут наши мобильные группы по работе с мониторингом жилого здания с комплексами „Струна“ и „Стрела“, они будут работать до тех пор, пока не будут полностью определены изменения конструкции и еще какие-то параметры».
Фомин также сообщил, что специалисты установили имя и возраст погибшей женщины, тело которой извлекли из-под завалов в пятницу вечером. Она стала седьмой жертвой трагедии.
Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Пятый подъезд многоэтажного дома полностью рухнул. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью проживал в квартире, где находился эпицентр разрушения.
В отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла стать личная неприязнь.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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