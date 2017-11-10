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Захар Прилепин. Уроки русского

    Поисковые работы на месте обрушения ижевской многоэтажки завершены

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Поисковые работы на месте обрушения ижевской многоэтажки завершены

    Поисковые работы на месте обрушения ижевской многоэтажки завершены

    Поисковые работы на месте обрушения ижевской многоэтажки завершены
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • В МЧС объявили о завершении аварийно-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске.

    О завершении аварийно-спасательных работ на месте частичного обрушения жилого дома в Ижевске сообщил журналистам глава МЧС Удмуртии.

    Пётр Фомин, глава МЧС Удмуртии: «В 23:30 по московскому времени мы сдаем объект администрации города и управляющей компании».

    По словам Фомина, на месте происшествия продолжат работу мобильные группы МЧС РФ с мониторинговыми комплексами, цитирует ТАСС. В субботу эксперты продолжат совещаться о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома.

    Пётр Фомин: «Продолжать работу будут наши мобильные группы по работе с мониторингом жилого здания с комплексами „Струна“ и „Стрела“, они будут работать до тех пор, пока не будут полностью определены изменения конструкции и еще какие-то параметры».

    Фомин также сообщил, что специалисты установили имя и возраст погибшей женщины, тело которой извлекли из-под завалов в пятницу вечером. Она стала седьмой жертвой трагедии.

    смотретьСК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске
    СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске
    Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Пятый подъезд многоэтажного дома полностью рухнул. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью проживал в квартире, где находился эпицентр разрушения.



    смотретьПриостановлены спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске
    Приостановлены спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске
    В отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла стать личная неприязнь.

    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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