Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео

В Интернете появились кадры обрушения многоэтажного дома в Ижевске.
Видео снято регистратором. На кадрах видна яркая вспышка в районе 2–3 этажа. После этого подъезд дома рухнул, подняв густую пыль.
На другом ролике, снятом очевидцами, запечатлены первые секунды после обрушения.
Глава Удмуртии подтвердил гибель одного человека. Согласно данным источника «Интерфакса», погибли двое. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
На другом ролике, снятом очевидцами, запечатлены первые секунды после обрушения.
Глава Удмуртии подтвердил гибель одного человека. Согласно данным источника «Интерфакса», погибли двое. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
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