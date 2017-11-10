Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Задержан житель ижевской многоэтажки, в квартире которого взорвался газ

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Задержан житель ижевской многоэтажки, в квартире которого взорвался газ

    Задержан житель ижевской многоэтажки, в квартире которого взорвался газ

    Задержан житель ижевской многоэтажки, в квартире которого взорвался газ
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • В Удмуртии задержали сына владелицы квартиры, взрыв газа в которой привел к обрушению многоэтажки.

    Полиция задержала жителя квартиры в ижевской многоэтажке, в которой, по данным следствия, произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

    Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике: «По поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения».

    Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко, в настоящее время Копытова допрашивают. По результатам допроса будет принято процессуальное решение.

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    Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Следователи просят очевидцев предоставить им фото и видео взрыва.

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    Ранее спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.



    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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