Задержан житель ижевской многоэтажки, в квартире которого взорвался газ

В Удмуртии задержали сына владелицы квартиры, взрыв газа в которой привел к обрушению многоэтажки.
Полиция задержала жителя квартиры в ижевской многоэтажке, в которой, по данным следствия, произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике: «По поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения».
Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко, в настоящее время Копытова допрашивают. По результатам допроса будет принято процессуальное решение.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Следователи просят очевидцев предоставить им фото и видео взрыва.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике: «По поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения».
Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко, в настоящее время Копытова допрашивают. По результатам допроса будет принято процессуальное решение.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Следователи просят очевидцев предоставить им фото и видео взрыва.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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