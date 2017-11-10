Очевидцев взрыва дома в Ижевске попросили прислать в СК фото и видео

Удмуртские следователи просят жителей Ижевска помочь в расследовании уголовного дела по факту частичного обрушения жилого дома, предоставив следствию фотографии и видеозаписи.
В региональном СК отмечают, что следствию помогут записи видеорегистраторов из автомобилей, камер наружного наблюдения и камер мобильных телефонов очевидцев ЧП. Материалы можно переслать следствию по электронной почте или предоставить лично в управление. Электронная почта и адрес указаны на сайте ведомства.
Вера Филиппова, старший помощник руководителя СК РФ по Удмуртии: «Вся информация на нашем сайте. Представляя материалы, необходимо указать свою личность, адрес и контактный телефон. Кроме того, при каких обстоятельствах и в какое время были сняты фото или видео».
Обрушение дома в Ижевске расследуется по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее в МЧС сообщили о приостановке спасательных работ на месте ЧП. Перед возобновлением поисков необходимо убрать нависающие плиты дома, чтобы они не рухнули туда, где могут находиться другие пострадавшие, отмечают спасатели.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже.
Вера Филиппова, старший помощник руководителя СК РФ по Удмуртии: «Вся информация на нашем сайте. Представляя материалы, необходимо указать свою личность, адрес и контактный телефон. Кроме того, при каких обстоятельствах и в какое время были сняты фото или видео».
Обрушение дома в Ижевске расследуется по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее в МЧС сообщили о приостановке спасательных работ на месте ЧП. Перед возобновлением поисков необходимо убрать нависающие плиты дома, чтобы они не рухнули туда, где могут находиться другие пострадавшие, отмечают спасатели.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов дома девять человек, пятеро из них погибли. Шестой жертвой обрушения стала госпитализированная женщина — врачи всю ночь боролись за ее жизнь. Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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