СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске

Следователи сообщили, что следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома в Ижевске обнаружено не было.
Основная версия причины обрушения подъезда жилого дома в Ижевске — взрыв газа. Об этом в пятницу утром сообщили в Главном следственном управлении СК.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Установлен предположительный эпицентр произошедшего — квартира, расположенная на третьем этаже. Назначены необходимые экспертизы. Основная версия произошедшего — хлопок газа».
Продолжается расследование уголовного дела. Следователи допрашивают очевидцев трагедии, жильцов дома, а также сотрудников обслуживающих организации.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно, передает РИА Новости.
В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Установлен предположительный эпицентр произошедшего — квартира, расположенная на третьем этаже. Назначены необходимые экспертизы. Основная версия произошедшего — хлопок газа».
Продолжается расследование уголовного дела. Следователи допрашивают очевидцев трагедии, жильцов дома, а также сотрудников обслуживающих организации.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно, передает РИА Новости.
В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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