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    СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске

    СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске

    СК назвал основную версию причины обрушения дома в Ижевске
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Следователи сообщили, что следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома в Ижевске обнаружено не было.

    Основная версия причины обрушения подъезда жилого дома в Ижевске — взрыв газа. Об этом в пятницу утром сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Установлен предположительный эпицентр произошедшего — квартира, расположенная на третьем этаже. Назначены необходимые экспертизы. Основная версия произошедшего — хлопок газа».

    Продолжается расследование уголовного дела. Следователи допрашивают очевидцев трагедии, жильцов дома, а также сотрудников обслуживающих организации.

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    Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно, передает РИА Новости.

    В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.

    11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.


    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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