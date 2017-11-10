Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    Опознан шестой погибший при обрушении дома в Ижевске

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Опознан шестой погибший при обрушении дома в Ижевске

    Опознан шестой погибший при обрушении дома в Ижевске

    Опознан шестой погибший при обрушении дома в Ижевске
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Опознание жертв обрушения жилого дома в Ижевске завершено, сообщили в Минздраве Удмуртии.

    Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны. Об этом в пятницу «Интерфаксу» сообщили в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии.

    Сотрудник бюро судмедэкспертизы Минздрава Удмуртии: «Опознание завершено. Все погибшие, кто поступил, опознаны. Это девочка, подросток, двое мужчин и две женщины».

    смотретьПоиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит
    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит
    Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно.

    В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. Жертвами катастрофы стали шесть человек. По данным МЧС, под завалами могут находиться еще двое.

    11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.


    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

    Новости по теме

    Обрушение дома в Ижевске

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru