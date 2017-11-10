Опознан шестой погибший при обрушении дома в Ижевске

Опознание жертв обрушения жилого дома в Ижевске завершено, сообщили в Минздраве Удмуртии.
Все шесть жертв обрушения жилого дома в Ижевске опознаны. Об этом в пятницу «Интерфаксу» сообщили в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии.
Сотрудник бюро судмедэкспертизы Минздрава Удмуртии: «Опознание завершено. Все погибшие, кто поступил, опознаны. Это девочка, подросток, двое мужчин и две женщины».
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно.
В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. Жертвами катастрофы стали шесть человек. По данным МЧС, под завалами могут находиться еще двое.
11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.
Сотрудник бюро судмедэкспертизы Минздрава Удмуртии: «Опознание завершено. Все погибшие, кто поступил, опознаны. Это девочка, подросток, двое мужчин и две женщины».
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что восстановить подъезд невозможно.
В настоящее время из-под завалов извлекли девять человек. Жертвами катастрофы стали шесть человек. По данным МЧС, под завалами могут находиться еще двое.
11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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