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    Число погибших в результате обрушения ижевской многоэтажки возросло

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Число погибших в результате обрушения ижевской многоэтажки возросло

    Число погибших в результате обрушения ижевской многоэтажки возросло

    Число погибших в результате обрушения ижевской многоэтажки возросло
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Спасатели обнаружили тело женщины под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Ижевске.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Ижевске обнаружено тело женщины.

    В оперативном штабе сообщили, что общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей. Неизвестной остается судьба одного человека.

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    Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры, в которой прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии, мотивом преступления стала личная неприязнь.

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    Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Обрушился пятый подъезд многоэтажки. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью живет в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.



    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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