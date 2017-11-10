Число погибших в результате обрушения ижевской многоэтажки возросло

Спасатели обнаружили тело женщины под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Ижевске.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Ижевске обнаружено тело женщины.
В оперативном штабе сообщили, что общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей. Неизвестной остается судьба одного человека.
Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры, в которой прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии, мотивом преступления стала личная неприязнь.
Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Обрушился пятый подъезд многоэтажки. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью живет в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.
В оперативном штабе сообщили, что общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей. Неизвестной остается судьба одного человека.
Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры, в которой прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии, мотивом преступления стала личная неприязнь.
Напомним, взрыв в 9-этажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. Обрушился пятый подъезд многоэтажки. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью живет в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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