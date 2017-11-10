На задержанного жильца ижевской многоэтажки завели дело об убийстве

В Ижевске в отношении сына хозяйки квартиры, в которой прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело.
Александру Копытову грозит ответственность по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». По предварительной версии, мотивом преступления стала личная неприязнь.
Сейчас с Копытовым проводятся необходимые следственные действия. В связи с тем, что у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье мужчины, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили в СКР.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд многоэтажки. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью живет в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.
Всего спасатели извлекли из-под завалов девять человек, шестеро из них погибли. Все жертвы катастрофы уже опознаны.
Сейчас с Копытовым проводятся необходимые следственные действия. В связи с тем, что у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье мужчины, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили в СКР.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд многоэтажки. По основной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в квартире на третьем этаже. В связи с этим был задержан мужчина, который вместе с матерью живет в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.
Всего спасатели извлекли из-под завалов девять человек, шестеро из них погибли. Все жертвы катастрофы уже опознаны.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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