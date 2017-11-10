В МАК восстановили траекторию полета разбившегося у Шпицбергена Ми-8

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета восстановили траекторию полета разбившегося у Шпицбергена российского вертолета
Ми-8.
В МАК сообщили, что микросхемы в устройстве спутниковой навигации Ми-8 пришлось сушить и очищать от соли. После восстановления контактов специалисты провели копирование записанной информации.
В результате декодирования удалось получить запись траектории последнего полета разбившегося у берегов Шпицбергена вертолета. Результаты работ будут переданы в норвежскую комиссию по расследованию происшествия AIBN.
Ранее в МАК сообщили, что речевой самописец с российского Ми-8 находится в удовлетворительном состоянии. Параметрический же самописец, который нашли в отсеке под хвостовой балкой, расшифровать не удалось. Регистратор, вероятно, смяла лопасть несущего винта, в результате крышка ящика была сорвана, а накопитель информации исчез. Его поиски на месте катастрофы к успеху не привели, отметили в МАК.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Обломки вертолета были обнаружены в море севернее мыса Хеер. В результате поисков было обнаружено тело только одного человека. Погибшим оказался 25-летний сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио. Тела остальных находившихся на борту Ми-8 пока не нашли.
В результате декодирования удалось получить запись траектории последнего полета разбившегося у берегов Шпицбергена вертолета. Результаты работ будут переданы в норвежскую комиссию по расследованию происшествия AIBN.
Ранее в МАК сообщили, что речевой самописец с российского Ми-8 находится в удовлетворительном состоянии. Параметрический же самописец, который нашли в отсеке под хвостовой балкой, расшифровать не удалось. Регистратор, вероятно, смяла лопасть несущего винта, в результате крышка ящика была сорвана, а накопитель информации исчез. Его поиски на месте катастрофы к успеху не привели, отметили в МАК.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Обломки вертолета были обнаружены в море севернее мыса Хеер. В результате поисков было обнаружено тело только одного человека. Погибшим оказался 25-летний сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио. Тела остальных находившихся на борту Ми-8 пока не нашли.
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