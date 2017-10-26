В МЧС подтвердили крушение российского вертолета у Шпицбергена

МЧС России подтвердило информацию норвежских спасателей о крушении вертолета у берегов острова Шпицберген.
Пресс-служба Северо-Западного регионального центра МЧС РФ: «На территории Норвегии в пределах двух километров от острова Шпицберген упал российский вертолет».
По данным ведомства, на борту, предположительно, находились восемь человек, их гражданство пока не установлено. В МЧС добавили, что никакой связи с упавшим вертолетом нет.
Между тем источник «Интерфакса» в службах авиационного поиска сообщил, что упавший вертолет мог перевозить вахтовиков компании «Арктикуголь». По его словам, судьба членов экипажа неизвестна. Спасательную операцию ведут норвежские экстренные службы.
Источник: «Вертолет, предварительно, с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена».
Между тем источник ТАСС в российских экстренных службах заявляет, что вертолет, по предварительным данным, принадлежал компании «Конверс Авиа».
Источник: «Российский вертолет Ми-8, который, по предварительной информации, принадлежит „Конверс Авиа“, следовал из поселка Пирамида в Баренцбург на острове Шпицберген».
Крушение произошло в двух-трех километрах от берега, неподалеку от населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене. Информация о пропаже борта поступила в 15:35, через 10 минут подтвердились данные о крушении. Генконсульство России в Баренцбурге проверяет данные о ЧП. В свою очередь в авиакомпании «Арктикуголь», которая работает в районе крушения, заявили,
что ничего не знают о катастрофе вертолета, передает РИА Новости.
По данным ведомства, на борту, предположительно, находились восемь человек, их гражданство пока не установлено. В МЧС добавили, что никакой связи с упавшим вертолетом нет.
Между тем источник «Интерфакса» в службах авиационного поиска сообщил, что упавший вертолет мог перевозить вахтовиков компании «Арктикуголь». По его словам, судьба членов экипажа неизвестна. Спасательную операцию ведут норвежские экстренные службы.
Источник: «Вертолет, предварительно, с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена».
Между тем источник ТАСС в российских экстренных службах заявляет, что вертолет, по предварительным данным, принадлежал компании «Конверс Авиа».
Источник: «Российский вертолет Ми-8, который, по предварительной информации, принадлежит „Конверс Авиа“, следовал из поселка Пирамида в Баренцбург на острове Шпицберген».
Крушение произошло в двух-трех километрах от берега, неподалеку от населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене. Информация о пропаже борта поступила в 15:35, через 10 минут подтвердились данные о крушении. Генконсульство России в Баренцбурге проверяет данные о ЧП. В свою очередь в авиакомпании «Арктикуголь», которая работает в районе крушения, заявили,
что ничего не знают о катастрофе вертолета, передает РИА Новости.
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