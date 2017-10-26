Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов
    Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

    Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

    Российский вертолет упал в море у Шпицбергена
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов

    • Спасательная служба Cеверной Норвегии сообщила о крушении российского вертолета.

    По данным норвежской спасательной службы, на борту российского вертолета находились восемь человек. По данным Спасательной службы северной Норвегии, он упал в море в 2–3 километрах от российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген, передает ТАСС.

    Сообщается, что на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет.

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