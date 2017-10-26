Российский вертолет упал в море у Шпицбергена

Спасательная служба Cеверной Норвегии сообщила о крушении российского вертолета.
По данным норвежской спасательной службы, на борту российского вертолета находились восемь человек. По данным Спасательной службы северной Норвегии, он упал в море в 2–3 километрах от российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген, передает ТАСС.
Сообщается, что на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет.
Сообщается, что на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет.
Комментарии