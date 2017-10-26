Названы имена пассажиров и членов экипажа пропавшего у Шпицбергена вертолета

На борту вертолета, пропавшего в Гренландском море у острова Шпицберген, находились восемь человек, в том числе ученые.
В Минэнерго назвали имена россиян, летевших на пропавшем в Гренландском море вертолете. На борту находились трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио, а также члены экипажа: командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Паулаускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королёв. Также в ведомстве разъяснили ситуацию с принадлежностью борта.
Минэнерго РФ: «В Арктике потерпел крушение вертолет, находившийся в лизинге компании „Арктикуголь“».
Ранее поступала информация, что «Конверс Авиа» является эксплуатантом вертолета, а сам вертолет находится в собственности «Арктикугля».
Тем временем поисковая операция продолжается. В ней задействованы два вертолета и четыре судна, в том числе и судно «Арктикугля». Предположительно, борт упал в двух-трех километрах от берега.
МЧС России готовит Ил-76 к вылету на Шпицберген. На нем в район предполагаемого крушения отправится группа российских спасателей, передает ТАСС.
МЧС РФ: «На Шпицберген готовится к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов отряда „Центроспас“ и Центра „Лидер“ МЧС России, имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, а также подводные аппараты „Фалькон“ и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря».
Минэнерго РФ: «В Арктике потерпел крушение вертолет, находившийся в лизинге компании „Арктикуголь“».
Ранее поступала информация, что «Конверс Авиа» является эксплуатантом вертолета, а сам вертолет находится в собственности «Арктикугля».
Тем временем поисковая операция продолжается. В ней задействованы два вертолета и четыре судна, в том числе и судно «Арктикугля». Предположительно, борт упал в двух-трех километрах от берега.
МЧС России готовит Ил-76 к вылету на Шпицберген. На нем в район предполагаемого крушения отправится группа российских спасателей, передает ТАСС.
МЧС РФ: «На Шпицберген готовится к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов отряда „Центроспас“ и Центра „Лидер“ МЧС России, имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, а также подводные аппараты „Фалькон“ и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря».
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