Пропавший у Шпицбергена российский вертолет перевозил ученых

На борту вертолета, пропавшего в Гренландском море у острова Шпицберген, находились восемь человек, в том числе ученые.
Упавший вертолет перевозил сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Это учреждение является государственным и занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в Арктическом регионе РФ и Антарктике.
В ААНИИ сообщили, что на борту находились трое ученых, передает «Интерфакс».
ААНИИ: «Предварительно — да, трое. Другой информации нет».
В свою очередь в компании «Конверс Авиа» разъяснили ситуацию с принадлежностью вертолета. Владельцем пропавшего Ми-8 является компания «Арктикуголь», а авиакомпания «Конверс Авиа» была эксплуатантом. По данным последней, на борту находились пять членов экипажа — трое пилотов и два техника, а также три пассажира.
Спасательная операция проходит неподалеку от Баренцбурга. По словам представителя норвежского координационного спасательного центра Эрьяна Дельбекка, шансы на спасение россиян остаются, сообщает ТАСС.
Эрьян Дельбекк: «Они еще могут быть в живых, если на борту были средства спасения. Пока что нам не удалось обнаружить сам вертолет, однако мы нашли следы горючего на воде и сужаем район поисков».
В ААНИИ сообщили, что на борту находились трое ученых, передает «Интерфакс».
ААНИИ: «Предварительно — да, трое. Другой информации нет».
В свою очередь в компании «Конверс Авиа» разъяснили ситуацию с принадлежностью вертолета. Владельцем пропавшего Ми-8 является компания «Арктикуголь», а авиакомпания «Конверс Авиа» была эксплуатантом. По данным последней, на борту находились пять членов экипажа — трое пилотов и два техника, а также три пассажира.
Спасательная операция проходит неподалеку от Баренцбурга. По словам представителя норвежского координационного спасательного центра Эрьяна Дельбекка, шансы на спасение россиян остаются, сообщает ТАСС.
Эрьян Дельбекк: «Они еще могут быть в живых, если на борту были средства спасения. Пока что нам не удалось обнаружить сам вертолет, однако мы нашли следы горючего на воде и сужаем район поисков».
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