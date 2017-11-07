Опознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики

В генконсульстве России на Шпицбергене сообщают об опознании тела одной из жертв авиакатастрофы
Ми-8.
Специалисты норвежской полиции опознали тело петербуржца, погибшего при крушении Ми-8. Им оказался 25-летний сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио.
Тем временем поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются. Ранее сообщалось, что фюзеляж вертолета был поднят на поверхность. Он оказался почти не поврежден. Бортовые самописцы направлены на расшифровку в Москву.
Вертолет исчез с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На его борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых из петербургского НИИ Арктики и Антарктики.
Тем временем поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются. Ранее сообщалось, что фюзеляж вертолета был поднят на поверхность. Он оказался почти не поврежден. Бортовые самописцы направлены на расшифровку в Москву.
Вертолет исчез с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На его борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых из петербургского НИИ Арктики и Антарктики.
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