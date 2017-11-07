Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Опознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики

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    Опознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики

    Опознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики

    В генконсульстве России на Шпицбергене сообщают об опознании тела одной из жертв авиакатастрофы Ми-8.

    Специалисты норвежской полиции опознали тело петербуржца, погибшего при крушении Ми-8. Им оказался 25-летний сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио.

    Тем временем поиски остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются. Ранее сообщалось, что фюзеляж вертолета был поднят на поверхность. Он оказался почти не поврежден. Бортовые самописцы направлены на расшифровку в Москву.

    Вертолет исчез с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На его борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых из петербургского НИИ Арктики и Антарктики.

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