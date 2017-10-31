Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Тело первого погибшего при крушении российского вертолета
Ми-8 у Шпицбергена поднято на борт норвежского судна.
Об этом сообщил руководитель оперативной группы МЧС России Евгений Саидов. По его словам, тело погибшего поднято на борт норвежского судна G. О. SARS к 11:15 по мск.
В операции участвуют спасатели МЧС России и их норвежские коллеги. К работам привлечены два судна, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и специальные подъемные устройства, оборудованные системами динамической стабилизации, передает ТАСС.
Ранее, накануне губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт сообщила, что спасатели с помощью подводного аппарата обнаружили тело одного из членов экипажа в 130 метрах от места затопления вертолета. Поиски остальных продолжаются.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Для обследования фюзеляжа вертолета МЧС спустило в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон».
По предварительной версии, причиной падения Ми-8 стала плохая погода, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Общая картина прояснится только после того, как из воды достанут бортовой самописец.
В операции участвуют спасатели МЧС России и их норвежские коллеги. К работам привлечены два судна, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и специальные подъемные устройства, оборудованные системами динамической стабилизации, передает ТАСС.
Ранее, накануне губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт сообщила, что спасатели с помощью подводного аппарата обнаружили тело одного из членов экипажа в 130 метрах от места затопления вертолета. Поиски остальных продолжаются.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Для обследования фюзеляжа вертолета МЧС спустило в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон».
По предварительной версии, причиной падения Ми-8 стала плохая погода, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Общая картина прояснится только после того, как из воды достанут бортовой самописец.
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