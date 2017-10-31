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    Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

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    • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС
    Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении <nobr>Ми-8</nobr> у Шпицбергена

    Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении <nobr>Ми-8</nobr> у Шпицбергена
  • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС

    • Тело первого погибшего при крушении российского вертолета Ми-8 у Шпицбергена поднято на борт норвежского судна.

    Об этом сообщил руководитель оперативной группы МЧС России Евгений Саидов. По его словам, тело погибшего поднято на борт норвежского судна G. О. SARS к 11:15 по мск.

    В операции участвуют спасатели МЧС России и их норвежские коллеги. К работам привлечены два судна, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и специальные подъемные устройства, оборудованные системами динамической стабилизации, передает ТАСС.

    Ранее, накануне губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт сообщила, что спасатели с помощью подводного аппарата обнаружили тело одного из членов экипажа в 130 метрах от места затопления вертолета. Поиски остальных продолжаются.

    смотретьНайдено тело погибшего при крушении российского Ми-8 у Шпицбергена
    Найдено тело погибшего при крушении российского Ми-8 у Шпицбергена
    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Для обследования фюзеляжа вертолета МЧС спустило в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон».

    По предварительной версии, причиной падения Ми-8 стала плохая погода, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Общая картина прояснится только после того, как из воды достанут бортовой самописец.

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