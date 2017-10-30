Найдено тело погибшего при крушении российского Ми-8 у Шпицбергена

Спасатели обнаружили тело одного из погибших при крушении российского вертолета в Северном Ледовитом океане.
Обнаружено тело одного из членов экипажа рухнувшего у Шпицбергена российского вертолета. Тело было найдено на расстоянии 130 метров от места затопления Ми-8, сообщила ТАСС губернатор архипелага Кьерстин Аскхольт.
Кьерстин Аскхольт, губернатор Шпицбергена: «Один из погибших в результате аварии был найден в понедельник во второй половине дня. Тело было найдено подводным аппаратом на дне моря в 130 метрах от места затопления вертолета».
В ближайшее время тело поднимут на поверхность, добавила она.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в 2 километрах северо-восточнее мыса Хеер. Для обследования фюзеляжа вертолета МЧС спустило в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон». После исследования будет выбран способ поднятия машины на поверхность.
На Шпицбергене работают специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ, они будут расследовать причины крушения российского вертолета Ми-8.
Ранее наиболее вероятной причиной падения Ми-8 называли плохую погоду, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Бортовой самописец находился в хвостовой части воздушного судна, поэтому общая картина может проясниться только после того, как черный ящик достанут из воды. Сейчас власти страны ищут судно, которое смогло бы провести эту операцию. Ближайший подходящий корабль находится в 2 сутках пути от места крушения.
Кьерстин Аскхольт, губернатор Шпицбергена: «Один из погибших в результате аварии был найден в понедельник во второй половине дня. Тело было найдено подводным аппаратом на дне моря в 130 метрах от места затопления вертолета».
В ближайшее время тело поднимут на поверхность, добавила она.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в 2 километрах северо-восточнее мыса Хеер. Для обследования фюзеляжа вертолета МЧС спустило в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон». После исследования будет выбран способ поднятия машины на поверхность.
На Шпицбергене работают специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ, они будут расследовать причины крушения российского вертолета Ми-8.
Ранее наиболее вероятной причиной падения Ми-8 называли плохую погоду, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Бортовой самописец находился в хвостовой части воздушного судна, поэтому общая картина может проясниться только после того, как черный ящик достанут из воды. Сейчас власти страны ищут судно, которое смогло бы провести эту операцию. Ближайший подходящий корабль находится в 2 сутках пути от места крушения.
Комментарии