Крушение Ми-8: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и сотрудники Следственного комитета прибыли на место крушения российского вертолета
Ми-8.
Эксперты из России будут задействованы в расследовании авиакастрофы.
При этом в российских авиационных структурах отметили, что основное расследование ведет норвежская сторона, передает ТАСС.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Сегодня обломки машины были обнаружены на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер.
Сейчас на месте работают российские спасатели. Они с помощью телеуправляемого подводного аппарата исследуют место крушения, а также разрабатывают варианты поднятия разбившегося вертолета.
При этом в российских авиационных структурах отметили, что основное расследование ведет норвежская сторона, передает ТАСС.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Сегодня обломки машины были обнаружены на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер.
Сейчас на месте работают российские спасатели. Они с помощью телеуправляемого подводного аппарата исследуют место крушения, а также разрабатывают варианты поднятия разбившегося вертолета.
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