Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Крушение Ми-8: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

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    Крушение <nobr>Ми-8</nobr>: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

    Крушение Ми-8: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

    Крушение <nobr>Ми-8</nobr>: эксперты МАК и СКР прибыли на Шпицберген

    Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и сотрудники Следственного комитета прибыли на место крушения российского вертолета Ми-8.

    Эксперты из России будут задействованы в расследовании авиакастрофы.

    При этом в российских авиационных структурах отметили, что основное расследование ведет норвежская сторона, передает ТАСС.

    смотретьНепогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена
    Непогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена
    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Сегодня обломки машины были обнаружены на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер.

    смотретьНайдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена Ми-8
    Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена Ми-8
    Сейчас на месте работают российские спасатели. Они с помощью телеуправляемого подводного аппарата исследуют место крушения, а также разрабатывают варианты поднятия разбившегося вертолета.

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