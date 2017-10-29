МЧС изучит место затопления российского Ми-8 подводным аппаратом

МЧС использует телеуправляемый подводный аппарат, чтобы найти способ поднять российский вертолет со дна моря.
Российские спасатели исследуют место возможного обнаружения вертолета Ми-8 с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Таким образом специалисты рассчитывают определить, как поднять вертолет со дна моря. Об этом на брифинге заявил руководитель группы российских спасателей на Шпицбергене Евгений Саидов.
Евгений Саидов, глава группировки российских спасателей на Шпицбергене: «Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета. Для этого необходимо обследовать сам вертолет и характер дна вокруг, понять его местоположение на дне — как он лежит».
Спасатели ожидают, что обследование места специальным устройством позволит сэкономить время и точнее оценить степень сложности предстоящих работ. Операция будет проводиться совместно с норвежскими специалистами, передает «Интерфакс».
Ранее в воскресенье координационный центр спасательных операций Норвегии сообщил, что обнаружил обломки пропавшего вертолета на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Норвежские спасатели завершили поисково-спасательную операцию, и теперь полиции предстоит найти тела восьмерых россиян, находившихся в вертолете.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
Евгений Саидов, глава группировки российских спасателей на Шпицбергене: «Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета. Для этого необходимо обследовать сам вертолет и характер дна вокруг, понять его местоположение на дне — как он лежит».
Спасатели ожидают, что обследование места специальным устройством позволит сэкономить время и точнее оценить степень сложности предстоящих работ. Операция будет проводиться совместно с норвежскими специалистами, передает «Интерфакс».
Ранее в воскресенье координационный центр спасательных операций Норвегии сообщил, что обнаружил обломки пропавшего вертолета на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Норвежские спасатели завершили поисково-спасательную операцию, и теперь полиции предстоит найти тела восьмерых россиян, находившихся в вертолете.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
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