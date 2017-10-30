Спасатели МЧС обследовали фюзеляж упавшего у берегов Шпицбергена Ми-8

У норвежского архипелага Шпицберген спасатели МЧС спустили в море телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон», чтобы обследовать упавший вертолет
Ми-8.
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В районе обнаружения обломков воздушного судна «Фалькон» погрузился на 200-метровую глубину, чтобы специалисты смогли изучить фюзеляж и лопасти. По информации МЧС, аппарат работал не внутри вертолета, а снаружи, удалось получить необходимую информацию о положении обломков винтокрылой машины, чтобы выбрать способ подъема на поверхность.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в 2 километрах северо-восточнее мыса Хеер. После этого глава МЧС РФ Владимир Пучков доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о ходе операции.
На Шпицберген уже прибыли специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ, они будут расследовать причины крушения российского вертолета Ми-8. Представители СКР с разрешения норвежской стороны намерены допросить авиадиспетчеров и изучить образцы топлива.
Ранее наиболее вероятной причиной падения Ми-8 называли плохую погоду, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Бортовой самописец находился в хвостовой части воздушного судна, поэтому общая картина может проясниться только после того, как черный ящик достанут из воды. Сейчас власти страны ищут судно, которое смогло бы провести эту операцию. Ближайший подходящий корабль находится в 2 сутках пути от места крушения.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Ночью 29 октября к поискам подключились более 40 спасателей МЧС России, а накануне Ми-8 был обнаружен в 2 километрах северо-восточнее мыса Хеер. После этого глава МЧС РФ Владимир Пучков доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о ходе операции.
На Шпицберген уже прибыли специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ, они будут расследовать причины крушения российского вертолета Ми-8. Представители СКР с разрешения норвежской стороны намерены допросить авиадиспетчеров и изучить образцы топлива.
Ранее наиболее вероятной причиной падения Ми-8 называли плохую погоду, однако в Осло заявили, что делать такие предположения еще рано. Бортовой самописец находился в хвостовой части воздушного судна, поэтому общая картина может проясниться только после того, как черный ящик достанут из воды. Сейчас власти страны ищут судно, которое смогло бы провести эту операцию. Ближайший подходящий корабль находится в 2 сутках пути от места крушения.
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