Крушение Ми-8: Пучков доложил Медведеву о ходе поисковой операции на Шпицбергене

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования Дмитрию Медведеву в связи с гибелью россиян при крушении вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген, а глава МЧС доложил премьер-министру о ходе поисково-спасательной операции.
Сообщение пресс-службы правительства РФ: «По инициативе норвежской стороны состоялся телефонный разговор Медведева с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Она выразила соболезнования в связи с гибелью граждан России в результате падения вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген и просила передать слова сочувствия родным и близким погибших. Дмитрий Медведев поблагодарил правительство Норвегии и власти Шпицбергена за организацию поисково-спасательной операции, в которой принимали участие прибывшие на остров специалисты МЧС России».
Глава МЧС России Владимир Пучков доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе поисково-спасательной операции на месте крушения российского вертолета Ми-8 и принятых совместно с норвежскими спасателями мерах, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место крушения вертолета Ми-8. Российские эксперты будут задействованы в расследовании авиакатастрофы.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал во время снегопада в четверг. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и 5 членов экипажа. В воскресенье обломки машины были обнаружены на дне моря.
Российские спасатели исследуют место крушения с помощью телеуправляемого подводного аппарата и разрабатывают операцию по поднятию вертолета.
Глава МЧС России Владимир Пучков доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе поисково-спасательной операции на месте крушения российского вертолета Ми-8 и принятых совместно с норвежскими спасателями мерах, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета и сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место крушения вертолета Ми-8. Российские эксперты будут задействованы в расследовании авиакатастрофы.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», летевший из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал во время снегопада в четверг. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и 5 членов экипажа. В воскресенье обломки машины были обнаружены на дне моря.
Российские спасатели исследуют место крушения с помощью телеуправляемого подводного аппарата и разрабатывают операцию по поднятию вертолета.
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