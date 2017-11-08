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Брифинг Марии Захаровой

    МАК приступил к расшифровке черного ящика с разбившегося у Шпицбергена Ми-8

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    МАК приступил к расшифровке черного ящика с разбившегося у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

    МАК приступил к расшифровке черного ящика с разбившегося у Шпицбергена Ми-8

    МАК приступил к расшифровке черного ящика с разбившегося у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

    В Международном авиационном комитете сообщили, что речевой самописец с российского вертолета, упавшего у Шпицбергена, находится в удовлетворительном состоянии.

    Черный ящик с разбившегося вблизи Шпицбергена российского вертолета был доставлен в лабораторию Международного авиационного комитета (МАК). По мнению специалистов, он пригоден для расшифровки. Вероятно, он поможет пролить свет на причины крушения российского вертолета.

    В МАК уточнили, что речевой самописец находится в удовлетворительном состоянии, специалисты уже приступили к его изучению. Об этом заявила официальный представитель комитета Светлана Колесникова, передает ТАСС.

    Светлана Колесникова: «Самописец доставлен в Москву, в Межгосударственный авиационный комитет, начинается его расшифровка в лаборатории».

    Между тем, по словам источника, параметрический самописец, который также был найден, оказался непригоден для расшифровки.

    Источник: «Состояние параметрического самописца не позволяет его расшифровать».

    смотретьОпознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики
    Опознано тело разбившегося у Шпицбергена ученого из НИИ Арктики и Антарктики
    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал с радаров 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Обломки вертолета были обнаружены в море севернее мыса Хеер.

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