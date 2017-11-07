СМИ: в числе жертв техасского стрелка оказалась бабушка его жены

Американская полиция предполагает, что семейные отношения могли стать для Девина Келли мотивом кровавой расправы, которую он учинил в церкви. Бывшие тесть и теща не были в этот день на службе, но погибла бабушка бывшей жены убийцы.
Как передает CNNв числе 26 погибших при атаке, которую Девин Келли совершил в воскресенье на баптистскую церковь в Техасе, была бабушка его бывшей жены по имени Лула Уайт.
Следователи установили, что убийца хорошо знал о том, что по воскресеньям семья его бывшей жены посещала церковь, где он и устроил массовое убийство. Бывшие тесть и теща преступника ходили в эту церковь, однако в день трагедии их на богослужении не было. Также стало известно, что Келли отправлял своей бывшей жене и ее матери сообщения с угрозами.
Ранее местные власти сообщили, что расстрел прихожан церкви в городке Сазерленд-Спрингс был снят на видео. Глава департамента общественной безопасности штата Фримен Мартин рассказал журналистам, что церковь, в которой произошла трагедия, записывает на видео каждую воскресную службу. Эти видеозаписи сейчас изучают следователи.
В воскресенье днем бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле. После расправы его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли был обнаружен мертвым в машине. По данным следствия, он покончил с собой. Следователи не рассматривают преступление как террористический акт. Предположительно, у убийцы были «проблемы с психическим здоровьем».
Следователи установили, что убийца хорошо знал о том, что по воскресеньям семья его бывшей жены посещала церковь, где он и устроил массовое убийство. Бывшие тесть и теща преступника ходили в эту церковь, однако в день трагедии их на богослужении не было. Также стало известно, что Келли отправлял своей бывшей жене и ее матери сообщения с угрозами.
Ранее местные власти сообщили, что расстрел прихожан церкви в городке Сазерленд-Спрингс был снят на видео. Глава департамента общественной безопасности штата Фримен Мартин рассказал журналистам, что церковь, в которой произошла трагедия, записывает на видео каждую воскресную службу. Эти видеозаписи сейчас изучают следователи.
В воскресенье днем бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле. После расправы его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли был обнаружен мертвым в машине. По данным следствия, он покончил с собой. Следователи не рассматривают преступление как террористический акт. Предположительно, у убийцы были «проблемы с психическим здоровьем».
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