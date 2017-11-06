Техасский убийца мог расстрелять прихожан церкви из-за проблем в семье

Полиция исключила расовые или религиозные мотивы стрельбы в техасской церкви.
Семейные неурядицы могли стать причиной стрельбы в церкви в Техасе, сообщил представитель управления общественной безопасности штата Фриман Марвин.
Полиции стало известно, что убийца отправлял агрессивные СМС-сообщения родителям своей бывшей супруги, передает РИА Новости. Известно, что мать и отец бывшей супруги Девина Келли (и она сама) посещали баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс. На момент трагедии бывших родственников стрелка в церкви не оказалось.
Напомним, накануне днем Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили не менее 20 человек. Стрелок не имел разрешения на ношение оружия, так как ранее совершил нападение на свою супругу и ребенка, за что был осужден и лишен армейского звания в ВВС.
После расправы его догнал и ранил один из местных жителей, но Келли удалось скрыться на автомобиле. Его нашли мертвым: стрелок совершил самоубийство.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем».
Полиции стало известно, что убийца отправлял агрессивные СМС-сообщения родителям своей бывшей супруги, передает РИА Новости. Известно, что мать и отец бывшей супруги Девина Келли (и она сама) посещали баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс. На момент трагедии бывших родственников стрелка в церкви не оказалось.
Напомним, накануне днем Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили не менее 20 человек. Стрелок не имел разрешения на ношение оружия, так как ранее совершил нападение на свою супругу и ребенка, за что был осужден и лишен армейского звания в ВВС.
После расправы его догнал и ранил один из местных жителей, но Келли удалось скрыться на автомобиле. Его нашли мертвым: стрелок совершил самоубийство.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем».
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