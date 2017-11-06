Трамп назвал техасского стрелка «совершенно неадекватным»

Президент США заявил, что причиной стрельбы в церкви в Техасе стали «серьезнейшие проблемы с душевным здоровьем» преступника.
Президент США Дональд Трамп назвал преступника, расстрелявшего прихожан баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, «совершенно неадекватным человеком». Трагедия в малеьком техасском городке произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем». Об этом Трамп заявил в понедельник на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает Associated Press.
Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок пытался сбежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Сейчас выясняется, получил ли он смертельное ранение или покончил с собой.
Полиция выяснила, что преступника звали Девин Келли. Он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно также, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен.
Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, уже назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком» и выразил соболезнования семьям погибших. Президент США распорядился на четыре дня приспустить флаги на всех государственных учреждениях.
Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок пытался сбежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Сейчас выясняется, получил ли он смертельное ранение или покончил с собой.
Полиция выяснила, что преступника звали Девин Келли. Он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно также, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен.
Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, уже назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком» и выразил соболезнования семьям погибших. Президент США распорядился на четыре дня приспустить флаги на всех государственных учреждениях.
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