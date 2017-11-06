Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    СМИ: техасского стрелка судили за нападение на жену и ребенка

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    • Фото: Reuters © 2017, Mohammad Khursheed
    СМИ: техасского стрелка судили за нападение на жену и ребенка

    СМИ: техасского стрелка судили за нападение на жену и ребенка

    СМИ: техасского стрелка судили за нападение на жену и ребенка
  • Фото: Reuters © 2017, Mohammad Khursheed

    • Девин Келли, который расстрелял прихожан церкви во время службы в Техасе, был судим за нападение на жену и ребенка.

    Разбирательство велось в военном суде. Келли был приговорен к 12 месяцам лишения свободы.

    После этого Келли был с позором уволен с военной службы, пишет Los Angeles Times.

    смотретьСМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе
    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе
    Ранее сообщалось, что Девин Келли служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием.

    Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок пытался сбежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Сейчас выясняется, получил ли он смертельное ранение или покончил с собой.

    смотретьПрокурор Техаса: личность устроившего бойню в церкви не установлена
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    Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, уже назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком» и выразил соболезнования семьям погибших. Президент США распорядился на четыре дня приспустить флаги на всех государственных учреждениях.

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