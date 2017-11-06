Техасского стрелка нашли мертвым в машине

Власти США сообщили, что мужчина, который расстрелял прихожан церкви во время службы, был обнаружен мертвым в автомобиле после перестрелки с местным жителем.
Представитель властей американского штата Техас заявил, что обстоятельства смерти мужчины, который открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви в американском городке Саутерленд-Спрингс, пока не установлены. Достоверно известно, что он мертв, и что его тело нашли в автомобиле. Об этом говорилось на пресс-конференции с места происшествия, которую транслировали американские телеканалы.
Фриман Мартин, представитель управления Техаса по общественной безопасности: «Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке».
Мартин сообщил, что стрелок был одет во все черное, включая бронежилет. Он вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR. Подозреваемый начал стрелять еще снаружи церкви в Сазерленд-Спрингс, затем ворвался внутрь и продолжил расстреливать безоружных людей.
Фриман Мартин: «Когда он выходил из церкви, местный житель схватил свою винтовку и стал стрелять в подозреваемого. Подозреваемый бросил оружие и убежал от церкви, местный житель гнался за ним».
По словам Мартина, в машине стрелявшего найдены несколько единиц стрелкового оружия. Мартин также уточнил информацию о числе жертв и пострадавших в результате бойни в церкви. По его словам погибли 26 человек.
Фриман Мартин: «23 человека были обнаружены мертвыми внутри церкви, два человека — за пределами церкви, еще один пострадавший умер в больнице. Около 20 человек были доставлены в местные больницы в Сан-Антонио с травмами, которые варьируются от незначительных до крайне тяжелых. Мы знаем, что возраст пострадавших — от 5 до 72 лет».
Ранее прокурор штата Техас Кен Пакстон сообщил, что личность человека, устроившего бойню в церкви, все еще не установлена. А телеканал CBS со ссылкой на свои источники утверждает, что стрельбу устроил 26-летний белый американец по имени Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США, но с позором уволенный со службы. Официальные источники пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
Стрельба началась во время службы в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас около 11:30 по местному времени (19:30 по Москве). Район оцеплен. К расследованию привлечены сотрудники ФБР и других спецслужб. Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Фриман Мартин, представитель управления Техаса по общественной безопасности: «Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке».
Мартин сообщил, что стрелок был одет во все черное, включая бронежилет. Он вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR. Подозреваемый начал стрелять еще снаружи церкви в Сазерленд-Спрингс, затем ворвался внутрь и продолжил расстреливать безоружных людей.
Фриман Мартин: «Когда он выходил из церкви, местный житель схватил свою винтовку и стал стрелять в подозреваемого. Подозреваемый бросил оружие и убежал от церкви, местный житель гнался за ним».
По словам Мартина, в машине стрелявшего найдены несколько единиц стрелкового оружия. Мартин также уточнил информацию о числе жертв и пострадавших в результате бойни в церкви. По его словам погибли 26 человек.
Фриман Мартин: «23 человека были обнаружены мертвыми внутри церкви, два человека — за пределами церкви, еще один пострадавший умер в больнице. Около 20 человек были доставлены в местные больницы в Сан-Антонио с травмами, которые варьируются от незначительных до крайне тяжелых. Мы знаем, что возраст пострадавших — от 5 до 72 лет».
Ранее прокурор штата Техас Кен Пакстон сообщил, что личность человека, устроившего бойню в церкви, все еще не установлена. А телеканал CBS со ссылкой на свои источники утверждает, что стрельбу устроил 26-летний белый американец по имени Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США, но с позором уволенный со службы. Официальные источники пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
Стрельба началась во время службы в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас около 11:30 по местному времени (19:30 по Москве). Район оцеплен. К расследованию привлечены сотрудники ФБР и других спецслужб. Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
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