В США неизвестный устроил в церкви стрельбу

На юге Техаса в баптистской церкви произошла стрельба. Район оцеплен полицией.
Местные телеканалы сообщают, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в Саутерленд-Спрингс (штат Техас). По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых пока не называется. В полиции сообщили «о множественных жертвах».
К месту происшествия прибыло множество полицейских машин и карет скорой помощи. Район оцеплен. По предварительным данным, преступник уничтожен. Эта информация уточняется.
Саутерленд-Спрингс расположен в южной части американского штата Техас, к востоку от Сан-Антонио.
К месту происшествия прибыло множество полицейских машин и карет скорой помощи. Район оцеплен. По предварительным данным, преступник уничтожен. Эта информация уточняется.
Саутерленд-Спрингс расположен в южной части американского штата Техас, к востоку от Сан-Антонио.
Комментарии