Top Disco Pop
ТВ-Эфир
Top Disco Pop

    В США неизвестный устроил в церкви стрельбу

    1 комментарий
    • Фото: @joshdcaplan / twitter.com
    В США неизвестный устроил в церкви стрельбу

    В США неизвестный устроил в церкви стрельбу

    В США неизвестный устроил в церкви стрельбу
  • Фото: @joshdcaplan / twitter.com

    • На юге Техаса в баптистской церкви произошла стрельба. Район оцеплен полицией.

    Местные телеканалы сообщают, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в Саутерленд-Спрингс (штат Техас). По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых пока не называется. В полиции сообщили «о множественных жертвах».

    К месту происшествия прибыло множество полицейских машин и карет скорой помощи. Район оцеплен. По предварительным данным, преступник уничтожен. Эта информация уточняется.

    Саутерленд-Спрингс расположен в южной части американского штата Техас, к востоку от Сан-Антонио.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru