Прокурор Техаса: личность устроившего бойню в церкви не установлена

Генеральный прокурор американского штата Техас сообщил, что пока нет информации о личности мужчины, устроившего бойню в баптистской церкви в городке
Саутерленд-Спрингс. А американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили имя нападавшего.
В интервью телеканалу CNN, генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон сообщил, что личность человека, открывшего стрельбу в церкви и уничтоженного полицией, все еще не установлена.
По словам чиновника, полиция в первую очередь занимается оказанием помощи пострадавшим и эвакуацией тел людей, погибших при нападении. Местные СМИ передают, что часть пострадавших доставили вертолетом в военный госпиталь Brook Army Medical Center. Трое из них находятся в критическом состоянии. Других людей с огнестрельными ранениями отправили в местную больницу.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина устроил стрельбу во время службы в баптистской церкви в небольшом городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас. Нападение произошло около 11:30 по местному времени (19:30 по Москве). По предварительной информации, убиты 27 прихожан церкви, в том числе 14-летняя дочь пастора. СМИ приводят разные данные о числе погибших: от 25 до 28. Также сообщается, что в числе жертв нападения были дети и беременная женщина. Население Саутерленд-Спрингс составляет около 400 человек.
В правоохранительных органах сообщили, что преступник ликвидирован, и что он пытался бежать. СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что стрелок был в одежде, «похожей на военную форму». Телеканал CBS, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, заявляет, что бойню устроил «белый мужчина старше 20 лет» по имени Девин Патрик Келли. Журналисты утверждают, что он служил в ВВС США, но был уволен с военной службы по решению военного трибунала. Официальные источники пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
Район происшествия оцеплен полицией, к расследованию привлечены и сотрудники ФБР. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и написал на своей странице в Twitter, что из Японии следит за ситуацией в Техасе.
По словам чиновника, полиция в первую очередь занимается оказанием помощи пострадавшим и эвакуацией тел людей, погибших при нападении. Местные СМИ передают, что часть пострадавших доставили вертолетом в военный госпиталь Brook Army Medical Center. Трое из них находятся в критическом состоянии. Других людей с огнестрельными ранениями отправили в местную больницу.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина устроил стрельбу во время службы в баптистской церкви в небольшом городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас. Нападение произошло около 11:30 по местному времени (19:30 по Москве). По предварительной информации, убиты 27 прихожан церкви, в том числе 14-летняя дочь пастора. СМИ приводят разные данные о числе погибших: от 25 до 28. Также сообщается, что в числе жертв нападения были дети и беременная женщина. Население Саутерленд-Спрингс составляет около 400 человек.
В правоохранительных органах сообщили, что преступник ликвидирован, и что он пытался бежать. СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что стрелок был в одежде, «похожей на военную форму». Телеканал CBS, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, заявляет, что бойню устроил «белый мужчина старше 20 лет» по имени Девин Патрик Келли. Журналисты утверждают, что он служил в ВВС США, но был уволен с военной службы по решению военного трибунала. Официальные источники пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
Район происшествия оцеплен полицией, к расследованию привлечены и сотрудники ФБР. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и написал на своей странице в Twitter, что из Японии следит за ситуацией в Техасе.
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