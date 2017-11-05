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    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе. США, оружие, полиция, религия, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе

    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе

    4 комментария
    • Фото: @MaxMasseyTV / twitter.com
    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе

    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе

    СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе
    • Фото: @MaxMasseyTV / twitter.com

      • Американские СМИ приводят первые данные о нападении со стрельбой, которую неизвестный мужчина устроил в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс.

      По сведениям телеканала CNN, в результате стрельбы в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс в южной части американского штата Техас погибли не менее 27 человек,
      24 получили ранения.

      Официальных данных о числе погибших и пострадавших пока не озвучено. Журналисты сообщают, что в церкви во время службы были семьи с детьми. Место происшествия оцеплено полицией и спецслужбами. Прибыло большое количество карет скорой помощи.

      СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что вооруженный мужчина вошел в церковь во время службы и открыл огонь.

      По данным журналистов, преступник ликвидирован. О его мотивации пока не сообщается.

      Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что из Японии следит за ситуацией в Техасе, и выразил соболезнования



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