СМИ: десятки человек погибли при стрельбе в церкви в Техасе

Американские СМИ приводят первые данные о нападении со стрельбой, которую неизвестный мужчина устроил в баптистской церкви в городке
Саутерленд-Спрингс.
По сведениям телеканала CNN, в результате стрельбы в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс в южной части американского штата Техас погибли не менее 27 человек,
24 получили ранения.
Официальных данных о числе погибших и пострадавших пока не озвучено. Журналисты сообщают, что в церкви во время службы были семьи с детьми. Место происшествия оцеплено полицией и спецслужбами. Прибыло большое количество карет скорой помощи.
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что вооруженный мужчина вошел в церковь во время службы и открыл огонь.
По данным журналистов, преступник ликвидирован. О его мотивации пока не сообщается.
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что из Японии следит за ситуацией в Техасе, и выразил соболезнования
24 получили ранения.
Официальных данных о числе погибших и пострадавших пока не озвучено. Журналисты сообщают, что в церкви во время службы были семьи с детьми. Место происшествия оцеплено полицией и спецслужбами. Прибыло большое количество карет скорой помощи.
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что вооруженный мужчина вошел в церковь во время службы и открыл огонь.
По данным журналистов, преступник ликвидирован. О его мотивации пока не сообщается.
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что из Японии следит за ситуацией в Техасе, и выразил соболезнования
May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.
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