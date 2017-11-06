Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    Власти Техаса: убийца прихожан церкви покончил с собой после погони

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    Власти Техаса: убийца прихожан церкви покончил с собой после погони

    Власти Техаса: убийца прихожан церкви покончил с собой после погони

    Власти Техаса: убийца прихожан церкви покончил с собой после погони

    Власти графства Уилсон в Техасе заявили, что Девин Келли, расстрелявший прихожан баптистской церкви, покончил с собой после погони.

    Девин Келли, застреливший 26 человек в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс в Техасе, умер от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе. Об этом сообщил шериф графства Уилсон Джо Тэкитт в эфире телеканала CBS.

    Шериф добавил, что во время погони местных жителей за преступником были выстрелы с обеих сторон. После одного из них убийца потерял управление и разбил свою машину.

    Джо Тэкитт, шериф графства Уилсон: «На данный момент мы считаем, что он выстрелил в себя после того, как разбил машину».

    Напомним, Келли, убивший 26 человек и ранивший не менее 20 в баптисткой церкви Сазерленд-Спрингс, пытался бежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Двое местных жителей преследовали его на машине. По словам одного из них, они задерживали убийцу до прибытия полиции.

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    Полиция выяснила, что Девин Келли служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен. Отмечается также, что в США люди, обвиненные в домашнем насилии, лишаются права иметь оружие.

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.

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