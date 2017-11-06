Власти Техаса: убийца прихожан церкви покончил с собой после погони

Власти графства Уилсон в Техасе заявили, что Девин Келли, расстрелявший прихожан баптистской церкви, покончил с собой после погони.
Девин Келли, застреливший 26 человек в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс в Техасе, умер от огнестрельного ранения, которое нанес сам себе. Об этом сообщил шериф графства Уилсон Джо Тэкитт в эфире телеканала CBS.
Шериф добавил, что во время погони местных жителей за преступником были выстрелы с обеих сторон. После одного из них убийца потерял управление и разбил свою машину.
Джо Тэкитт, шериф графства Уилсон: «На данный момент мы считаем, что он выстрелил в себя после того, как разбил машину».
Напомним, Келли, убивший 26 человек и ранивший не менее 20 в баптисткой церкви Сазерленд-Спрингс, пытался бежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Двое местных жителей преследовали его на машине. По словам одного из них, они задерживали убийцу до прибытия полиции.
Полиция выяснила, что Девин Келли служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен. Отмечается также, что в США люди, обвиненные в домашнем насилии, лишаются права иметь оружие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
Шериф добавил, что во время погони местных жителей за преступником были выстрелы с обеих сторон. После одного из них убийца потерял управление и разбил свою машину.
Джо Тэкитт, шериф графства Уилсон: «На данный момент мы считаем, что он выстрелил в себя после того, как разбил машину».
Напомним, Келли, убивший 26 человек и ранивший не менее 20 в баптисткой церкви Сазерленд-Спрингс, пытался бежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Двое местных жителей преследовали его на машине. По словам одного из них, они задерживали убийцу до прибытия полиции.
Полиция выяснила, что Девин Келли служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен. Отмечается также, что в США люди, обвиненные в домашнем насилии, лишаются права иметь оружие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
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