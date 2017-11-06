Свидетель бойни в техасской церкви рассказал о погоне за убийцей

Мужчина, проезжавший мимо церкви в
Сазерленд-Спрингс, невольно стал участником погони за техасским стрелком.
Один из местных жителей по имени Джонни Лангендорф рассказал о своем участии в погоне за преступником, расстрелявшим из автоматической винтовки прихожан церкви в Техасе. По его словам, когда он проезжал мимо церкви на машине, к нему подбежал один из участников богослужения, сел в его машину, и они отправились в погоню за убийцей. В какой-то момент преступник потерял управление и разбил свой автомобиль. Тогда второй мужчина выбежал из машины, направил на преступника свой пистолет и тем самым смог задержать стрелка до прибытия полиции, передает слова свидетеля Associated Press.
Напомним, стрелок пытался сбежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Сейчас выясняется, получил ли он смертельное ранение или покончил с собой.
Лангендорф уточнил, что во время погони преследователь не стрелял в преступника.
Жертвами убийцы в Техасе стали 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет. Среди погибших была семья из 8 человек, 14-летняя дочь пастора баптистской церкви и беременная женщина. Более 20 человек получили ранения. Власти Техаса назвали трагедию в церкви в Сазерленд-Спрингс самым массовым убийством в истории штата.
Полиция выяснила, что преступника звали Девин Келли. Он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно также, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
Напомним, стрелок пытался сбежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Сейчас выясняется, получил ли он смертельное ранение или покончил с собой.
Лангендорф уточнил, что во время погони преследователь не стрелял в преступника.
Жертвами убийцы в Техасе стали 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет. Среди погибших была семья из 8 человек, 14-летняя дочь пастора баптистской церкви и беременная женщина. Более 20 человек получили ранения. Власти Техаса назвали трагедию в церкви в Сазерленд-Спрингс самым массовым убийством в истории штата.
Полиция выяснила, что преступника звали Девин Келли. Он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации и занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно также, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка — именно из-за этого он и был уволен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
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