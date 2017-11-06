Власти Техаса: расстрел прихожан в церкви попал на видео

Местные власти сообщили, что расстрел прихожан церкви в городке
Сазерленд-Спрингс был снят на видео.
Страшные события в техасской церкви, где мужчина расстрелял людей, пришедших на воскресную службу, были сняты на видео. Об этом в понедельник в эфире телеканала CBS сообщил глава департамента общественной безопасности штата Фримен Мартин. Ранее сообщалось, что церковь, в которой произошла трагедия, записывает на видео каждую воскресную службу.
Фримен Мартин, глава департамента общественной безопасности Техаса: «Я могу вам сказать, что есть видеозапись из церкви. Идет расследование».
Мартин также сообщил, что перед атакой преступник Девин Келли некоторое время писал своей бывшей жене и ее матери сообщения с угрозами. Ранее стало известно, что бывшие тесть и теща преступника ходили в эту церковь, однако в день трагедии их на богослужении не было.
Глава ведомства добавил, что после нападения, пытаясь скрыться от преследователей на автомобиле, Келли звонил своему отцу. Он сказал ему, что ранен и, скорее всего, не выживет. После этого, по данным следствия, Келли покончил с собой.
Ранее стало известно, что Келли подготовился к нападению заранее. Он был в маске и бронежилете, купил заранее три единицы оружия, в том числе полуавтоматическую винтовку, из которой и расстрелял людей. Отмечалось также, что он был лишен права носить оружие после того, как ему дали тюремный срок за домашнее насилие, но, по некоторым данным, разрешение у него могло быть, так как в последнее время он работал охранником.
Напомним, накануне днем Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили не менее 20 человек.
После расправы его догнал и ранил один из местных жителей. Полиция нашла Келли мертвым.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем». Полиция не рассматривает преступление как террористический акт.
Фримен Мартин, глава департамента общественной безопасности Техаса: «Я могу вам сказать, что есть видеозапись из церкви. Идет расследование».
Мартин также сообщил, что перед атакой преступник Девин Келли некоторое время писал своей бывшей жене и ее матери сообщения с угрозами. Ранее стало известно, что бывшие тесть и теща преступника ходили в эту церковь, однако в день трагедии их на богослужении не было.
Глава ведомства добавил, что после нападения, пытаясь скрыться от преследователей на автомобиле, Келли звонил своему отцу. Он сказал ему, что ранен и, скорее всего, не выживет. После этого, по данным следствия, Келли покончил с собой.
Ранее стало известно, что Келли подготовился к нападению заранее. Он был в маске и бронежилете, купил заранее три единицы оружия, в том числе полуавтоматическую винтовку, из которой и расстрелял людей. Отмечалось также, что он был лишен права носить оружие после того, как ему дали тюремный срок за домашнее насилие, но, по некоторым данным, разрешение у него могло быть, так как в последнее время он работал охранником.
Напомним, накануне днем Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви. Ранения получили не менее 20 человек.
После расправы его догнал и ранил один из местных жителей. Полиция нашла Келли мертвым.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем». Полиция не рассматривает преступление как террористический акт.
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