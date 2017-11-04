Ученые не должны были лететь на рухнувшем в море у Шпицбергена Ми-8

В компании, которой принадлежал потерпевший аварию у архипелага Шпицберген вертолет
Ми-8, сообщили, что трое ученых не должны были изначально лететь этим рейсом.
Представители компании «Конверс Авиа» сообщили, что трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики не могли добраться из поселка Пирамида в Баренцбург на катере из-за шторма, и летевший в этом направлении вертолет решил их подвезти, поскольку на борту были свободные места.
Дмитрий Желязков, заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» «Ученые должны были забрать научные приборы, но погода им не позволяла. Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками „Арктикугля“, потому что были свободные места. И обратно вертолет летел с учеными. Ученые попали на этот рейс попутно, потому что не могли попасть на Пирамиду водным видом транспорта из-за погоды».
Норвежская телекомпания NRK ранее сообщила, что губернатор архипелага Шпицберген проведет проверку, соблюдала ли авиакомпания «Конверс Авиа» летное законодательство. Власти заинтересовались вопросом, имел ли право авиаперевозчик кроме шахтеров брать на борт ученых.
Как передает РИА Новости, Дмитрий Желязков пояснил, что в Норвегии нужно согласовывать заранее коммерческие рейсы, но этот рейс не был коммерческим.
Дмитрий Желязков: «Рейс был некоммерческим, и разрешение на перевозку ученых не требовалось».
Ранее в компании «Конверс Авиа» выразили уверенность, что спасательные жилеты на борту потерпевшего крушение вертолета не были надуты потому, что пассажиры и экипаж покидали машину в спешке. После поднятия вертолета Ми-8 со дня Северного Ледовитого океана выяснилось, что 23 спасательных жилета остались на его борту. Двух жилетов не хватало.
Фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался практически не поврежден. Тел погибших людей внутри не оказалось. Был поднят и бортовой самописец, его отправят на расшифровку в Москву.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС РФ. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. До сих пор было найдено тело только одного погибшего. Поисковая операция продолжается, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
Дмитрий Желязков, заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» «Ученые должны были забрать научные приборы, но погода им не позволяла. Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками „Арктикугля“, потому что были свободные места. И обратно вертолет летел с учеными. Ученые попали на этот рейс попутно, потому что не могли попасть на Пирамиду водным видом транспорта из-за погоды».
Норвежская телекомпания NRK ранее сообщила, что губернатор архипелага Шпицберген проведет проверку, соблюдала ли авиакомпания «Конверс Авиа» летное законодательство. Власти заинтересовались вопросом, имел ли право авиаперевозчик кроме шахтеров брать на борт ученых.
Как передает РИА Новости, Дмитрий Желязков пояснил, что в Норвегии нужно согласовывать заранее коммерческие рейсы, но этот рейс не был коммерческим.
Дмитрий Желязков: «Рейс был некоммерческим, и разрешение на перевозку ученых не требовалось».
Ранее в компании «Конверс Авиа» выразили уверенность, что спасательные жилеты на борту потерпевшего крушение вертолета не были надуты потому, что пассажиры и экипаж покидали машину в спешке. После поднятия вертолета Ми-8 со дня Северного Ледовитого океана выяснилось, что 23 спасательных жилета остались на его борту. Двух жилетов не хватало.
Фюзеляж вертолета подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался практически не поврежден. Тел погибших людей внутри не оказалось. Был поднят и бортовой самописец, его отправят на расшифровку в Москву.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС РФ. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. До сих пор было найдено тело только одного погибшего. Поисковая операция продолжается, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов найти не удалось.
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