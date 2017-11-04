Найденные на борту затонувшего Ми-8 спасжилеты не были надуты

Норвежские спасатели обнаружили на борту поднятого со дна Гренландского моря российского вертолета 23 жилета.
Ни один из найденных на борту Ми-8 спасжилетов не был надут, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией вокруг крушения судна с российскими учеными у берегов Шпицберген.
Всего на борту вертолета было 24 посадочных места. Один жилет был найден на дне в 80 метрах от вертолета. Также в начале недели спасатели нашли тело одного из погибших. Остальных семерых в кабине вертолета после подъема машины со дна моря не оказалось. При этом флюзеляж вертолета, как ранее сообщали в МЧС, остался почти цел.
Сегодня спасатели также подняли со дна Гренландского моря бортовые самописцы. По словам экспертов, на вид черные ящики серьезно не повреждены. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили «Интерфаксу», что решение о месте расшифровки черных ящиков остается за норвежской стороной: они могут передать их в МАК в Москву или расшифровывать сами.
Сегодня спасатели заявили, что расширили зону поиска семи человек. В районе катастрофы сейчас наблюдается сильное течение. Обследование района ведется с воздуха при помощи вертолета.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
Всего на борту вертолета было 24 посадочных места. Один жилет был найден на дне в 80 метрах от вертолета. Также в начале недели спасатели нашли тело одного из погибших. Остальных семерых в кабине вертолета после подъема машины со дна моря не оказалось. При этом флюзеляж вертолета, как ранее сообщали в МЧС, остался почти цел.
Сегодня спасатели также подняли со дна Гренландского моря бортовые самописцы. По словам экспертов, на вид черные ящики серьезно не повреждены. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили «Интерфаксу», что решение о месте расшифровки черных ящиков остается за норвежской стороной: они могут передать их в МАК в Москву или расшифровывать сами.
Сегодня спасатели заявили, что расширили зону поиска семи человек. В районе катастрофы сейчас наблюдается сильное течение. Обследование района ведется с воздуха при помощи вертолета.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
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